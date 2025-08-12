بیش از ۵ میلیون زائر در مسیر اربعین؛ هشدار پلیس درباره تصادفات شبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، در خصوص آخرین وضعیت تردد زائران اربعین و حوادث جاده‌ای مرتبط اظهار داشت: از آغاز طرح ویژه اربعین از ۴ مرداد تا ساعت ۹ صبح سه‌شنبه ۲۱ مرداد، مجموع عبور و مرور زائران از مرزها به ۵ میلیون و ۴۱۹ هزار نفر رسیده است. در این بازه زمانی، در پنج استان مرزی مرتبط با تردد زائران، ۱۲۵ فوتی و ۲.۹۱۷ مجروح ناشی از تصادفات جاده‌ای ثبت شده است. همچنین تا کنون کل خروج از کشور ۳ میلیون ۴۰۵ هزار نفر و کل بازگشت به کشور ۲ میلیون و ۱۵ هزار نفر گزارش شده است.

وی افزود: از مجموع فوتی‌ها ۱۵ نفر و از مجروحان ۱۰۶ نفر زائر بوده‌اند. بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی ناشی از عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی بوده است.

سرهنگ کرمی‌اسد با اشاره به بازه‌های زمانی پرخطر بیان کرد: بیشترین سهم وقوع تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ با ۲۳ درصد، ۲۰ تا ۲۴ با ۲۲ درصد و ۸ تا ۱۲ با ۲۰ درصد است و سهم ساعات ۲۰ تا ۲۴ و ۲۴ تا ۴ صبح نسبت به سال قبل افزایش یافته که عمدتاً ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در مسیرهای بازگشت است. همچنین واژگونی سهم بسیار بالایی در تصادفات وسایل نقلیه زائران دارد.

وی در خصوص آمار تردد و الگوی مرزی گفت: مجموع کل خروج و ورود زائر از ۳ مرداد تا ۲۱ مرداد ساعت ۹ صبح، ۵ میلیون و۴۱۹ هزار نفر بوده است. سهم مرزها از خروج شامل مهران ۴۴ درصد، شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۵ درصد، چذابه ۷ درصد، هوایی ۴ درصد، تمرچین ۲ درصد و باشماق ۱ درصد است. همچنین سهم مرزها از ورود به کشور مهران ۴۲.۵ درصد، شلمچه ۲۸.۸ درصد، خسروی ۱۰.۷ درصد، چذابه ۷.۸ درصد، هوایی ۶ درصد، تمرچین ۲.۶ درصد و باشماق ۱.۶ درصد گزارش شده است.

وی ادامه داد: تعداد زائران باقیمانده در عراق حدود یک میلیون و۳۹۲ هزار نفر است که حدود ۴۱ درصد افراد خارج شده را تشکیل می‌دهد. تقریباً تمام افراد ثبت‌نامی در سامانه سماح از مرزها خارج شده‌اند و در مواردی حدود ۳ تا ۴ درصد بیش از ثبت‌نام قطعی از مرزها عبور کرده‌اند.

سرهنگ کرمی‌اسد درباره تغییرات الگوی تردد در چند ساعت گذشته تصریح کرد: در ۴۸ ساعت گذشته سهم خروج از مرزهای مهران و شلمچه کاهش یافته و به جای آن سهم مرزهای خسروی، چذابه و مسیرهای هوایی افزایش یافته است. به‌صورت موردی مسیر هوایی تا ۱۷ درصد رشد سهم نشان داده و خسروی و چذابه نیز در برخی بازه‌ها حدود ۱۰ درصد رشد سهم داشته‌اند. همچنین روند ورود زائران به کشور از ۱۸ مرداد افزایشی شده است و در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۳۵۰ هزار نفر وارد کشور شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته روزانه بین ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار نفر بازگشت ثبت شود.

وی در زمینه تردد وسایل نقلیه و انباشت گفت: حجم کل تردد در بازه ۱۷ روزه از ۴ تا ۲۰ مرداد، ۵۸ میلیون تردد بوده که کاهش ۲ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. تردد اتوبوس‌ها ۷۶۹ هزار مورد با کاهش ۱۳ درصد و تردد سواری و وانت حدود ۴۹ میلیون مورد با افزایش ۵ درصد بوده است. تعداد کل وسایل نقلیه وارد شده به محدوده مرزها در این بازه ۸۰۷ هزار دستگاه بوده است.

وی افزود: انباشت وسایل نقلیه تا ساعت ۲۴ شب گذشته در مهران حدود ۸۳ هزار دستگاه و در خسروی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه گزارش شده است. روند انباشت از ۴۸ ساعت گذشته کاهشی شده و در ۲۴ ساعت اخیر حدود ۱۳ هزار خودرو از مهران و ۴ هزار خودرو از قصرشیرین (خسروی) تخلیه شده است.

سرهنگ کرمی‌اسد در تحلیل نکات استانی گفت: استان‌های کردستان با افزایش ۲۰ درصد، ایلام ۹ درصد و خوزستان ۲ درصد تردد نسبت به سال قبل رشد داشته‌اند. استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه به ترتیب ۱۷ و ۶ درصد کاهش تردد داشته‌اند. همچنین افزایش تردد سواری و وانت به ویژه در ایلام، کردستان و خوزستان مشهود است که فشار عملیاتی مضاعفی بر مدیریت پارکینگ‌ها و مسیرهای منتهی به مرزها وارد کرده است.

وی هشدار داد: با افزایش قابل توجه بازگشت‌ها و ترافیک، خطرات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به صورت چشمگیری افزایش یافته است. سهم ساعات ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ و ۲۴:۰۰ تا ۴:۰۰ صبح در تصادفات افزایشی است.

سرهنگ کرمی‌اسد از همه رانندگان به ویژه زائران درخواست کرد: قبل از شروع سفر حتماً استراحت کامل داشته باشند، از رانندگی طولانی بدون توقف خودداری کنند، از تعویض مسیر ناگهانی و سبقت‌های پرخطر بپرهیزند و در صورت احساس خستگی از نقاط استراحت و موکب‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های گشتی، امداد و نجات و پلیس‌راه در محورهای منتهی به مرزها در آمادگی کامل قرار دارند و عملیات تخلیه انباشت وسایل نقلیه و مدیریت جریان ترافیک با همکاری سازمان راهداری و سایر دستگاه‌ها ادامه دارد.