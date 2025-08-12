  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۲۶

وضعیت تردد در مرز شلمچه؛ شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مرداد

وضعیت تردد در مرز شلمچه؛ شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مرداد

شلمچه - با نزدیک شدن به روز اربعین حسینی، گذرگاه مرزی شلمچه شاهد موج سنگین بازگشت زائران به کشور هستیم.

دریافت 10 MB
کد خبر 6558987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها