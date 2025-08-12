۳۶ هزار زائر گیلانی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه سه شنبه در گفتگو با رسانهها درباره روند اعزام زائران اظهار کرد: از آغاز ثبت نام تاکنون، ۳۶ هزار نفر در سامانه سماح قطعی شدهاند که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند.
وی افزود: جابجایی زائران با استفاده از اتوبوسهای ناوگان عمومی، قطار و پروازهای ویژه از فرودگاه رشت به صورت مستمر در حال انجام است.
باقری با بیان اینکه در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ مرداد، نزدیک به ۹ هزار زائر با ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در قالب ۱۱۸ سفر از استان به مرزها اعزام شدهاند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار نفر از زائران به استان بازگشتهاند.
وی ادامه داد: امروز ۲۰ دستگاه اتوبوس حامل ۵۵۷ زائر وارد استان شدند و همچنین ۸۶۵ نفر از زائرانی که با قطار اعزام شده بودند به استان بازگشتند.
معاون استاندار درباره جابهجایی هوایی نیز گفت: کل جابهجایی هوایی زائران اربعین بیش از ۴ هزار نفر شامل رفت و برگشت میشود.
باقری با اشاره به نقش تأثیرگذار مردم در برگزاری مراسم، گفت: امسال مشارکت بینظیر خیرین، خادمین و متولیان ۳۲ موکب فعال در سطح استان، از جمله چهار موکب در مرزها و موکبهای استان در نجف و کربلا، موجب برپایی موفق این همایش عظیم جهانی شد.
وی در توصیه به زائران افزود: بازگشت خود را به روزهای شلوغ موکول نکنند و در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی در موکبهای مرزی استراحت کنند تا سلامتشان حفظ شود همچنین ثبت دقیق مهر ورود و خروج گذرنامهها اهمیت ویژه دارد.
جانشین ستاد اربعین استان در پایان گفت: دستگاههای امنیتی و انتظامی با تمام توان برای تأمین امنیت و رفاه زائران همکاری میکنند و روند تردد همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.
