  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

۳۶ هزار زائر گیلانی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند

۳۶ هزار زائر گیلانی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند

رشت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان از ثبت قطعی ۳۶ هزار زائر برای شرکت در مراسم اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها درباره روند اعزام زائران اظهار کرد: از آغاز ثبت نام تاکنون، ۳۶ هزار نفر در سامانه سماح قطعی شده‌اند که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند.

وی افزود: جابجایی زائران با استفاده از اتوبوس‌های ناوگان عمومی، قطار و پروازهای ویژه از فرودگاه رشت به صورت مستمر در حال انجام است.

باقری با بیان اینکه در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ مرداد، نزدیک به ۹ هزار زائر با ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در قالب ۱۱۸ سفر از استان به مرزها اعزام شده‌اند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳ هزار نفر از زائران به استان بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: امروز ۲۰ دستگاه اتوبوس حامل ۵۵۷ زائر وارد استان شدند و همچنین ۸۶۵ نفر از زائرانی که با قطار اعزام شده بودند به استان بازگشتند.

معاون استاندار درباره جابه‌جایی هوایی نیز گفت: کل جابه‌جایی هوایی زائران اربعین بیش از ۴ هزار نفر شامل رفت و برگشت می‌شود.

باقری با اشاره به نقش تأثیرگذار مردم در برگزاری مراسم، گفت: امسال مشارکت بی‌نظیر خیرین، خادمین و متولیان ۳۲ موکب فعال در سطح استان، از جمله چهار موکب در مرزها و موکب‌های استان در نجف و کربلا، موجب برپایی موفق این همایش عظیم جهانی شد.

وی در توصیه به زائران افزود: بازگشت خود را به روزهای شلوغ موکول نکنند و در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی در موکب‌های مرزی استراحت کنند تا سلامتشان حفظ شود همچنین ثبت دقیق مهر ورود و خروج گذرنامه‌ها اهمیت ویژه دارد.

جانشین ستاد اربعین استان در پایان گفت: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با تمام توان برای تأمین امنیت و رفاه زائران همکاری می‌کنند و روند تردد همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.

کد خبر 6558947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها