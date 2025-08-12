۱۰ پروژه پلیس راه در ۹ استان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در آئین بهره‌برداری از ۱۰ ساختمان جدیدالاحداث پلیس راه و راهور در ۹ استان کشور که به صورت وبیناری برگزار شد، ضمن بازدید از مرز مهران، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان پلیس راهور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای ارتقای ایمنی تردد به‌ویژه در ایام اربعین تأکید کرد.

سردار حسینی با اشاره به نقش محوری حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک در مأموریت اربعین، گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت اربعین مربوط به جابه‌جایی و ایاب‌وذهاب زائران از سراسر کشور و همچنین زائران خارجی است. این مأموریت بدون برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی دو سازمان کلیدی پلیس و راهداری به‌هیچ‌وجه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی همکاری پلیس راهور و سازمان راهداری را نمونه بارز تعامل موفق میان دو دستگاه دانست و افزود: این همکاری طی سال‌های گذشته مثال‌زدنی بوده و نتیجه آن، ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و بهبود کیفیت خدمات ترافیکی است که به‌ویژه در ایام اربعین به اوج حساسیت خود می‌رسد.

رئیس پلیس راهور فراجا با یادآوری مشکلات گذشته محور مهران – ایلام و مرز خسروی، خاطرنشان کرد: چند سال پیش با کمبود زیرساخت‌ها و گره‌های ترافیکی جدی مواجه بودیم، اما امروز با وجود عبور بیش از ۳ میلیون زائر از مرزهای ۶ گانه کشور، حتی یک مقطع معطلی جدی در مسیرها نداشتیم و محدودیت‌های مقطعی نیز تنها برای حفظ ایمنی تردد بوده است.

سردار حسینی ضمن قدردانی از تلاش مجموعه سازمان راهداری و همه دست‌اندرکاران در اجرای پروژه‌های زیرساختی، گفت: امروز شاهد افتتاح ۱۰ پروژه در ۹ استان هستیم که قطعاً این اماکن و ساختمان‌های جدید پلیس راه در ارتقای کیفیت مأموریت‌ها و خدمات اثرگذار خواهد بود. امید است پروژه‌های در دست اجرا نیز هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین به برخی نواقص جزئی در قرارگاه پلیس راه استان ایلام اشاره و ابراز امیدواری کرد این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

سردار حسینی در پایان با تقدیر از همت و تلاش همه مسئولان، کارکنان پلیس راه و راهور و مجموعه سازمان راهداری، افزود: خدمات این عزیزان در مأموریت‌های بزرگ به‌ویژه اربعین، برگ زرینی در کارنامه ایثار و خدمت به مردم و زائران است.