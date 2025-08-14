محمودرضا اقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهدای این دانشگاه در جنگ اخیر ۱۲ روزه، گفت: یکی از دانشکده‌هایی که در سال‌های گذشته دچار آسیب جدی شد، دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی بود که پنج نفر از اساتید خود را از دست داد. اما خوشبختانه، امروز اساتید و پژوهشگران جوان ما با اراده و انگیزه‌ای مضاعف، مسیر گذشته را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهند.

وی افزود: در حوزه علمی، با توجه به مسائل جدید همچون موضوع آب و سایر مسائل کلان کشور، نیازها را دسته‌بندی کرده‌ایم تا علم جایگاه واقعی خود را در حل چالش‌های ملی پیدا کند. این رویکرد آغاز مسیری است که به حرکت مسئله‌محور علمی منجر خواهد شد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: همچنین در خصوص پیگیری حقوقی و بین‌المللی خون‌خواهی شهدای هسته‌ای نیز شکایات در حال تنظیم و لایحه‌ها در حال آماده‌سازی هستیم تا به مراجع مختلف بین‌المللی ارسال شود. این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. هرچند برخی محکومیت‌های معمول صادر شده، اما این برای ما کافی نیست؛ ما به دنبال پاسخ منطقی و عملی هستیم و رژیم صهیونیستی باید به جنایات خود پاسخ دهد.