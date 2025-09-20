رئیس دانشگاه روسیه شهادت استاد دانشگاه شهید بهشتی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت عبدالحمید مینوچهر، استاد فرهیخته و رئیس پیشین دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی، در جریان تهاجم ددمنشانه و ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، رئیس دانشگاه محل تحصیل این شهید والامقام در روسیه، طی نامهای رسمی به آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق، شهادت این دانشمند برجسته را تسلیت گفت.
مینوچهر که طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ با بورسیه وزارت علوم در یکی از دانشگاههای تراز اول مسکو به تحصیل در مقطع دکتری پرداخته بود، در سال ۱۹۹۸ میلادی با موفقیت از رساله خود دفاع کرد و با پشتکار علمی، نگاهی راهبردی و تعهد به استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، نقشی ماندگار در عرصه آموزش و پژوهش کشور ایفا کرد.
در بخشی از نامه رئیس دانشگاه روسی آمده است: با کمال تأسف و تأثر، تسلیت صمیمانهام را در پی شهادت جانسوز دکتر عبدالحمید مینوچهر که در سال ۱۹۹۸ میلادی رساله دکتری خود را در این دانشگاه دفاع کرد، ابراز میدارم. انرژی، علاقهمندی به علم و دیدگاه گسترده ایشان اثر عمیقی در قلب و یاد همکاران به جا گذاشت. خبر این ضایعه دلخراش موجب اندوه و شوک در جامعه دانشگاهی شد.
وی در ادامه، ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه، افزود: ما این قتل ظالمانه را به شدت محکوم میکنیم، همچنانکه شهادت بستگان بیگناه و همسایگان وی را نیز محکوم میکنیم. در این ایام سوگ و اندوه، دعای ما برای تسلی خاطر شماست و امیدواریم جامعه دانشگاهی شهید بهشتی با صبر و استقامت از این روزهای دشوار عبور کند و در ادامه راه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای – راهی که دکتر مینوچهر عمر خویش را وقف آن کرد – استوار بماند. شمعها خاموش میشوند، اما یاد و روشنایی آنها همواره باقی خواهند ماند.
