به گزارش خبرنگار مهر، آیین امضای دفتر یادبود شهدای هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

دراین مراسم ریاست دانشگاه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسرو پناه، محمدرضا مخبر رئیس فرهنگستان علوم، منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مقامات دانشگاهی وعلمی در دانشکده هسته ای این دانشگاه حضور پیدا کردند و به مقام شهدای هسته ای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادای احترام کردند.

همچنین صبح امروز مسعود پزشکیان رییس جمهور و حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه شهید بهشتی، با امضاء دفتر یادبود، یاد و خاطره شهیدان جهاد علمی را گرامی داشتند. وزیر علوم در ادامه از اتاق کار استادان شهید دانشگاه نیز بازدید کرد.

همچنین در این آیین، مسئولان و شرکت‌کنندگان با امضای دفتر یادبود، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های دانشمندان شهید هسته‌ای، بر ادامه راه آنان و حمایت از توسعه دانش و فناوری بومی تأکید کردند.