زمان بازگشایی خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای از بازگشایی خوابگاه‌های این دانشگاه از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای از بازگشایی خوابگاه‌های این دانشگاه از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در خوابگاه‌ها ساکن بوده‌اند، می‌توانند از تاریخ یادشده برای اسکان مجدد اقدام کنند. خوابگاه‌ها آماده پذیرش دانشجویان بوده و دانشجویان لازم است ضمن رعایت مقررات عمومی، نکات اعلام‌شده را مدنظر قرار دهند.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان موظفند در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده و همچنین توجه ویژه‌ای به اطلاعیه‌های صادره در طول مدت اقامت داشته باشند.

