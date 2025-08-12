برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان آذربایجان شرقی به ریاست ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، امروز (سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴) در استانداری تشکیل شد.

در این نشست، موضوعات متعددی با هدف بهبود ایمنی ترافیک و ساماندهی معابر، ساماندهی و اصلاحات هندسی ورودی لاله از سمت محور بزرگراه شهید کسایی به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز درون شهری، بررسی مشکلات ترافیکی مقابل ورودی زندان تبریز، بررسی عارضه سنجی طرح تجاری کوی سپهر صادرات، بررسی طرح ترافیکی جهت رفع یکی از نقاط حادثه‌خیز در محور شبستر-دریان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، این جلسه با تأکید بر تسریع در اجرای طرح‌های مصوب و همچنین کاهش زمان طی مراحل اداری پس از تصویب طرح به پایان رسید. تصمیمات اتخاذشده جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.