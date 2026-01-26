عبداللهی: تردد خودروها در محورهای برف گیر کرمان روان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان کرمان اظهار داشت: طی۲۴ ساعت گذشته تمامی نیروهای راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی محورها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ۴۵ اکیپ راهداری زمستانی به همراه ۲۷۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین راهداری در محورهای شریانی، اصلی و فرعی استان کرمان در حال اجرای عملیات راهداری زمستانی بوده و به‌صورت ۲۴ ساعته مشغول خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای هستند.

عبداللهی یادآور شد: بارش نیمه سنگین برف در محورهای سیرجان، بافت ،بردسیر و بارش باران در اغلب محورهای استان کرمان را داشته ایم که به همت راهداران استان در حال حاضر تردد خودروها در تمامی محور ها برقرار است.

وی افزود: راهداران با تلاش بی وقفه طی ساعات دیشب تاکنون مشغول پاکسازی و بازگشایی محورها هستند و برف روبی در راه های اصلی وفرعی و روستایی استان کرمان توسط اکیپ های راهداری در حال انجام است.