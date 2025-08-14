رضا نقی‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الزامی شدن درس هوش مصنوعی از سال جاری برای همه رشته‌های دانشگاهی گفت: درس هوش مصنوعی در قالب برنامه‌های درسی دوره کارشناسی در بازنگری کلیه برنامه‌های درسی فنی مهندسی دیده شده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در رشته‌های دیگر نیز با توجه به اینکه باید زیرساخت‌های لازم و نوع برگزاری آن در همه نقاط کشور فراهم شود، هوش مصنوعی در قالب دروس «عمومی اختیاری» قرار داده شده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی تاکید کرد: اما برای دانشجویان فنی مهندسی، در برنامه درسی آمده و به صورت اجباری اجرایی می‌شود.