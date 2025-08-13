خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش‌های ناکام خود برای ترغیب مردم ایران به ایجاد هرج و مرج و اغتشاش داخلی، در پیامی ویدئویی با اشاره به بحران آب در ایران، مدعی شد که «اسرائیل متخصص مقابله با این بحران است» (!) و از ایرانیان خواست تا با «آمدن به خیابان‌ها» دست به اغتشاش و ناآرامی بزنند؛ این ادعا در حالی مطرح شده که در رده‌بندی جهانی «تنش آبی»، اسرائیل وضعیتی وخیم‌تر و به شدت بحرانی‌تر از ایران دارد.

نتانیاهو در این پیام ویدئویی که با زیرنویس فارسی منتشر شده است، با اشاره به بحران آب، برق و تورم در ایران خواستار «ریختن مردم به خیابان‌ها و آزادی ایران» شد!

وی در این پیام به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران اشاره کرده که گفته «کشور با مشکلات مربوط به برق، آب و تورم روبه‌رو است» و در ادامه با تکرار توهم «سقوط» نتیجه‌گیری کرده که وضعیت در ایران «در حال فروپاشی است».

نتانیاهو در بخش دیگری از پیام ویدئویی خود گفت که مردم ایران تنها نیستند و مدعی شد «من در کنار شما هستم. اسرائیل در کنار شماست. به زودی کشور شما آزاد خواهد شد و آب فراوان خواهد آمد»!

اما صرف نظر از ناترازی آبی در ایران که به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی قابل انکار نیست، بیایید با هم نگاهی به ادعای نتانیاهو بیندازیم:

ورلد پاپیولیشن ریویو/ World Population Review

این سازمان به طور کاملاً مستقل از احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیت می‌کند و به عنوان مرجع داده‌، تحلیل‌، مشاهدات مسائل دموگرافی از جمله سرشماری عمومی و همچنین ارزیابی و رده‌بندی کشورها براساس طیف وسیعی از حوزه‌ها شناخته می‌شود و مقر آن در کالیفرنیای آمریکا واقع شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده که «اسرائیل متخصص مقابله به خشکسالی است.» طبق آمار و ارقام و نمودارهایی سازمان «World Population Review»، اسرائیل هم‌اکنون از حیث شدت تنش آبی در جایگاه نهم قرار داد و اصطلاحاً، در جمع «تاپ ۱۰» قرار دارد.

این سازمان در توضیح شرایط آبی مرتبط با اسرائیل نوشته است:

اسرائیل از حیث تنش آبی در رده نهم جهان قرار دارد. تغییرات اقلیمی شدید و خشکسالی‌ها، بحران آبی در اسرائیل را از سال ۲۰۱۳ وخیم‌تر کرده است. سازمان آب اسرائیل همین چند سال پیش اعلام کرد که منابع آبی همچون رودخانه و دریاچه‌های (اراضی اشغالی)، در پایین‌ترین سطح ۱۰۰ اخیر قرار دارند. تصفیه‌خانه‌های در امتداد ساحل مدیترانه، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب آشامیدنی اسرائیل را تامین می‌کنند.

این در حالی است که ایران از حیث تنش آبی در رده چهاردهم جای دارد. World Population Review وخامت تنش آبی را از بیشترین به کمترین رده‌بندی کرده است.

براساس این رده‌بندی، بحرین، قبرس، کویت، لبنان، عمان، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل و مصر، «تاپ ۱۰» را از حیث وخامت تنش آبی تشکیل می‌دهند. براساس آمار، اسرائیل تا نیمه سال جاری میلادی، بیش از ۹ میلیون ۵۰۰ هزار و ایران ۹۲ و نیم میلیون نفر جمعیت دارد.

فرمان خشکسالی اسموتریچ

افزون بر این «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و تندروی کابینه نتانیاهو به‌تازگی فرمان «خشکسالی» را امضا کرد که نشان می‌دهد، شهرک‌های اشغالی با چالش‌های جدی آب‌وهوایی روبه‌رو هستند.

تارنمای صهیونیستی «وای‌نت» این خبر را به تاریخ ۲۸ جولای ۲۰۲۵( ششم مرداد ۱۴۰۴) منتشر کرده و نوشته که این تصمیم با همکاری وزارت کشاورزی و به‌دنبال میزان کم بارندگی در زمستان پارسال و موج‌های شدید گرما اتخاذ شده است.

فکت‌های مرتبط با کمبود جهانی آب براساس گزارش World Population Review

* حدود دو-سوم جمعیت جهان دست کم برای یک ماه، کم‌آبی وخیم را تجربه می‌کنند

* حدود نیمی از جمعیت جهان تا پایان سال جاری میلادی، احتمالاً در مناطقی با کمبود آب زندگی خواهند کرد

* تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان به دلیل کمبود شدید آب، مجبور به کوچ خواهند شد

* تقریباً از هر چهار کودک در جهان، یک نفر تا سال ۲۰۴۰ در مناطقی زندگی با کم‌آبی شدید زندگی خواهد کرد.

نتانیاهو پیش‌تر در ۱۳ ژوئن، در نخستین روز تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران، بار دیگر ایرانیان را به شورش علیه حاکمیت تهییج کرد؛ درخواستی که البته مردم ایران با اتحادی مثال‌زدنی به آن پاسخی دندان‌شکن دادند.