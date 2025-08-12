لاپید: کابینه نتانیاهو یک «کابینه دیوانه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون اسرائیل با انتقاد شدید از کابینه بنیامین نتانیاهو، آن را «کابینه دیوانه» توصیف کرد و گفت حتی موضوعی ساده مانند انتصاب افسران ارتش نیز در این کابینه بدون درز اطلاعات، درگیری و بدنام‌سازی انجام نمی‌شود.

یائیر لاپید تأکید کرد: این شیوه اداره اسرائیل نیست و این‌گونه نباید ارتش را هدایت کرد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد که ارتش رژیم اسرائیل فهرست انتصابات جدید خود را منتشر کرده، در حالی که یسرائیل کاتز وزیر جنگ با آن مخالف بوده است.

این رسانه به نقل از افراد نزدیک به وزیر جنگ افزود که رئیس ستاد کل ارتش پیش از انتشار این فهرست با کاتز هماهنگ نکرده است.