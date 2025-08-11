  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

مقام نروژی: نتانیاهو به نروژ بیاید، بازداشت خواهد شد

معاون وزیر امور خارجه نروژ ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تأکید کرد که اگر نتانیاهو به نروژ سفر کند، حکم بازداشت دیوان بین المللی دادگستری درباره او اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون وزیر امور خارجه نروژ گفت: ما آنچه را که اسرائیل انجام می ‌دهد، پاکسازی نژادی علیه ساکنان نوار غزه می‌ دانیم.

این مقام ارشد نروژی در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود: اگر نتانیاهو وارد خاک ما شود، حکم بازداشت بین ‌المللی او را اجرا خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن مدارس و خبرنگاران از طرف اسرائیل غیرقابل قبول است.

معاون وزیر امور خارجه نروژ همچنین شهادت خبرنگاران الجزیره را در نوار غزه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانواده های آنها تسلیت گفت و تأکید کرد: این اقدام غیر قابل قبول است و ما آن را محکوم می کنیم.

