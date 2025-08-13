  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

واشنگتن پست:نتانیاهو مجبور شد از طرح اشغال کامل نوار غزه عقب‌نشینی کند

یک روزنامه آمریکایی به عدم توانایی ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل نوار غزه و عقب نشینی نتانیاهو از اجرای کامل این طرح اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السیاسه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح قبلی خود مبنی بر اشغال کامل نوار غزه عقب نشینی کرده و به طرح گسترش دامنه اشغال نوار غزه به میزان ۱۰ درصد در مرحله کنونی بسنده کرده است.

منابع آگاه اعلام کردند که این روند تدریجی به نیمی از نیروهایی که برای اشغال کامل نوار غزه نیاز بود احتیاج دارد. لشگرکشی نظامیان صهیونیست بعد از بیرون کردن نزدیک به یک میلیون آواره فلسطینی در ماه سپتامبر آتی به صورت تدریجی آغاز می‌شود.

واشنگتن پست اضافه کرد که این مسأله بیانگر عقب نشینی نتانیاهو از تصمیم گذشته خود است و این اقدام خشم همپیمانان راست گرای وی را برانگیخته است چرا که نشان می‌دهد فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در برابر نتانیاهو از قدرت بیشتری برخوردار هستند.

نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نتانیاهو را مجبور کرده‌اند دایره طرح اشغال نوار غزه را کاهش دهد.

سایت شبکه الجزیره نیز نوشت: نتانیاهو به دلیل مخالفت‌های ایال زامیر رئیس ستاد ارتش تل آویو مجبور شد از طرح اشغال کامل نوار غزه عقب نشینی کند. به نظر می‌رسد ارتش اسرائیل بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی است که دیگران تصور می‌کنند.

