حمایت حقوقدانان ایتالیا از آلبانیز مقابل تهاجم‌ هدفمند آمریکایی-صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان حقوقی ایتالیایی در پویش «همبستگی با فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقابل حمله حزب حاکم برادران ایتالیا به او، اخیرا بیانیهای در برخی رسانههای چپ ایتالیا منتشر کردهاند، که تلاش دارد در برابر تهاجم سازمانیافته به آلبانیز که امروز مشهورترین چهره منتقد نسل کشی و صهیونیسم در ایتالیاست، بایستد.
در این بیانیه آمده است:
ما با خشم عمیق و فزاینده، پرسش پارلمانی چند روز پیش برخی از اعضای حزب برادران ایتالیا علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، فرانچسکا آلبانیز، را خواندهایم.
ما مایلیم قبل از هر چیز اعلام کنیم که اتهام یهودستیزی علیه هموطن ما کاملاً بیاساس و در واقع به شدت افتراآمیز است، و صرفاً به این دلیل مطرح شده است که او مأموریت خود را بیطرفانه و صادقانه انجام داده و طبیعتاً از اسرائیل به خاطر جنایاتش، همانطور که توسط حوزههای قضایی مختلف داخلی و بینالمللی اثبات شده یا در دست بررسی است، انتقاد کرده است. چنین اتهاماتی کاملاً غیرقابل قبول است وقتی چهرههای برجسته جهان یهود، چه در داخل و چه در خارج از اسرائیل، اتهامات علیه کابینه نتانیاهو، از جمله نسلکشی، را تأیید میکنند.
حتی تکاندهندهتر این است که اتهامات یهودستیزی علیه فرانچسکا آلبانیزی، در یک تریبون رسمی، توسط اعضای حزبی مطرح شد که از بسیاری جهات وارث و ادامهدهندهی فاشیسم تاریخی ایتالیا - البته در بستری کاملاً جدید - است، فاشیسمی که مسئول سرکوب، تبعید و مرگ دهها هزار شهروند ایتالیایی یهودیتبار بوده است.
متهم کردن آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی، به «یهودستیزی» به خاطر گزارشهایش در مورد جنایات ارتکابی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه، نه تنها یک تحریف جدی، بلکه عملی غیراخلاقی در مواجهه با بزرگترین کشتار جمعی بیگناهان از زمان جنگ جهانی دوم است - جنایتی که چهرههای دارای شایستگی، شایستگی و استقلال قضاوت غیرقابل انکار، از جمله اسرائیلیهایی مانند دیوید گروسمن و عمر بارتوف، بیچون و چرا آن را نسلکشی توصیف کردهاند.
متهم کردن کسانی که چنین جنایاتی را محکوم و تقبیح میکنند به یهودستیزی، تلاشی برای تبدیل دولت اسرائیل به یک نهاد قانونی و بیطرف است که تمام انتقادات و اقدامات قانونی را در سطوح بینالمللی و داخلی خاموش میکند. ما در این اتهامات - مانند ادعاهای همدردی با حماس و سایر سازمانهای به اصطلاح تروریستی، که به همان اندازه جدی و غیرقابل توجیه هستند - قصد عمدی برای آسیب رساندن به وجهه و اعتبار یک حقوقدان که در یک مأموریت حساس و مهم سازمان ملل متحد مشغول به کار است و به همین دلیل هدف تحریمهای شخصی دولت ایالات متحده قرار گرفته است، و در نتیجه خدشهدار کردن وجهه سازمان ملل و تضعیف اعتبار آن را تشخیص میدهیم.
با وارونه کردن حقیقت مسلم واقعیتها، چنین رفتاری همچنین با نظام حقوقی ما و اصل قانونی که توسط ماده ۶۰۴-بیست قانون مجازات ایتالیا تعیین شده است، در تضاد است. این ماده، به حداقل رساندن جدی نسلکشی و جنایات علیه بشریت را، همانطور که در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی آمده است، به عنوان یک جرم قابل مجازات تعریف میکند. جدیت چنین رفتاری - که متأسفانه گسترده است - که فراتر از هرگونه انتقاد اساسی مشروع است، محکومیت قاطع و متفقالقول همه نیروهای دموکراتیک و همه کسانی را که هنوز به نقش نهادهای بینالمللی اعتقاد دارند، میطلبد.
با اطمینان از اینکه حقوقدانان ایتالیایی و انجمنهای آنها در محکوم کردن چنین رفتاری به ما خواهند پیوست، از دولت، پارلمان و ریاست جمهوری درخواست میکنیم تا کسانی را که به این طریق به قوانین بینالمللی، آزادی بیان و عقیده تجاوز میکنند، زیر نظر داشته و محکوم کنند و از نمایندگان نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل و دادگاه کیفری بینالمللی که هدف حملات غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه قرار گرفتهاند، و همچنین از کسانی که به نام اصول مشترک تمدن حقوقی و حمایت از حقوق بشر عمل میکنند، محافظت کنند تا تخلفات آنها و جنایات ارتکابی توسط دولتها را محکوم کنند.
آلبانیز که از منتقدان سرسخت کابینه نتانیاهو به شمار میرود، همواره جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را به هدف انتقاد قرار داده و نتانیاهو را با «آدولف هیتلر» مقایسه کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که «آمریکا تحریمهایی را علیه فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اعمال کرده است. این تحریمها بهدلیل تلاشهای آلبانیز برای ترغیب دیوان کیفری بینالمللی به اتخاذ اقداماتی علیه مسئولان، شرکتها و مدیران اجرایی آمریکایی و اسرائیلی وضع شدهاند.»
