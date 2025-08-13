روایت میزبانی ایرانیان از زائران پاکستانی اربعین در «مرزی به بهشت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی مستند «مرزی به بهشت» پنجشنبه ۲۳ مرداد حوالی ساعت ۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود. «مرزی به بهشت» با نگاهی انسانی و روایتگرانه، همراهی و خدمات فرهنگی و اجتماعی به زائران پاکستانی اربعین را به تصویر میکشد.
این مستند ۳۵ دقیقهای با ثبت لحظههایی ناب از عبور زائران پاکستانی از مرز ایران و حرکتشان به سوی کربلا، جلوهای از مهماننوازی بیبدیل مردم ایران را بازتاب میدهد؛ جایی که دستهای گشوده و دلهای گرم، فاصله میان مرز و مقصد را به پلی از عشق و اخوت بدل میسازد.
«مرزی به بهشت» با پرداختن به جزئیات خدماترسانی شامل اسکان، تغذیه، امداد، پشتیبانی فرهنگی و حتی فعالیتهای داوطلبانه نوجوانان و بانوان، تصویری روشن از همافزایی مردمی در مسیر زیارت اربعین ارائه میدهد.
نظر شما