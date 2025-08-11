به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه تهران با پخش مجموعهای متنوع از ویژهبرنامههای تلویزیونی، گزارشی و مستند، ایام اربعین حسینی را گرامی میدارد و شور و شعور حسینی را به مخاطبان خود منتقل میکند.
مشروح برنامههای شبکه تهران بدین شرح است:
برنامه «سلام تهران» از شنبه ۱۸ مرداد هر روز همراه با دعوت از سخنگوی ستاد اربعین کشور به پخش آیتمهای گزارشی میپردازد و در چهارشنبه ۲۲ مرداد نیز ویژهبرنامهای با حضور مهمانان مرتبط با اربعین برگزار میکند.
برنامه «در شهر» نیز گزارشهایی از سطح شهر درباره اربعین تهیه و پخش میکند.
برنامه «تهران بیست» از ۱۸ مرداد هر شب با موضوع اربعین پخش میشود و همچنین چهارشنبه ۲۲ مرداد ویژهبرنامه اربعین را پخش میکند.
برنامه «به خانه بر میگردیم» نیز با دعوت از مهمانان و پخش گزارش و ولههای مناسبتی اربعین را گرامی میدارد.
برنامه «تا نیایش» نیز از ۱۸ مرداد تا پایان هفته هر روز ویژهبرنامههایی با محوریت اربعین پخش خواهد کرد.
برنامه «قرار» راهپیمایی جاماندگان اربعین را از میدان امام حسین (ع) تا میدان حرم شاه عبدالعظیم (ع) را پنجشنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح تا بعد از اذان ظهر پوشش ویژه میدهد و در جمعه ۲۴ مرداد نیز پوشش تصویری از موکبداران راهپیمایی پخش میکند.
همچنین مستند «سخت و شیرین» به روایت خسرو کریمی، روایتی عاشقانه و پرشور از پیادهروی اربعین حسینی از مهران تا کربلا است. این اثر با نمایش لحظاتی از هیجان و خستگی آمیخته با شیرینی این سفر معنوی، همراه با قصه مسافران و میزبانان، در چهار قسمت ۲۰ دقیقهای، از دوشنبه ۲۰ مرداد هر روز ساعت ۱۵:۴۵ و تکرار آن در ساعت ۸:۳۰ صبح روز بعد روی آنتن میرود.
«سخت و شیرین» به تهیهکنندگی خشایار بکان در گروه معارف شبکه تهران تولید شده و تلاش دارد جلوههایی ناب از میزبانی و همدلی در مسیر زیارت اربعین را به تصویر بکشد.
ویژهبرنامه تلویزیونی «مسیر عشق» در ایام اربعین حسینی، هر شب به صورت زنده از کربلا روی آنتن شبکه تهران میرود. این برنامه با محوریت روایت عشق و ارادت مردم به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع)، از شنبه ۱۳ مرداد همزمان با آغاز دهه دوم ماه صفر، هر شب ساعت ۲۱ از عمود ۱۱۲۰ پخش میشود.
این برنامه با نگاهی عمیق به فرهنگ عاشورایی و حضور میلیونی زائران در مسیر پیادهروی اربعین، تلاش دارد جلوههایی از ایمان، عشق و همبستگی مردم در بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان را به تصویر بکشد. عوامل برنامه با بهرهگیری از گفتوگوهای مستند، گزارشهای مردمی و آیتمهای متنوع، فضایی معنوی و در عین حال رسانهای را برای مخاطبان فراهم کردهاند.
شبکه تهران با این برنامهها، در کنار بازتاب حضور پرشور عاشقان امام حسین (ع)، تلاش میکند پیامهای معنوی اربعین را به بهترین شکل به مخاطبان منتقل کند.
