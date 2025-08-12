همراه با شبکه آموزش در مسیر کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه آموزش سیما در ایام اربعین حسینی، با برنامه‌های متنوع و با شعار «انا علی العهد» میزبان روزهای اربعینی مخاطبان می‌شود.

مشروح برنامه‌های شبکه آموزش بدین شرح است:

برنامه «مثبت آموزش» با ارتباط زنده روزانه از کربلا و گزارش‌هایی از مرزهای مهران، خسروی و شلمچه، مخاطبان را در فضای معنوی این مسیر شریک می‌کند. در این برنامه، گفت‌وگو با دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان حاضر در مراسم، جلوه‌های انسانی و معنوی این حماسه را بازتاب می‌دهد.

برنامه «همشاگردی سلام» نیز با حضور کارشناس زبان عربی، آموزش واژگان و اصطلاحات مرتبط با اربعین را ارائه می‌دهد و با دعوت از امدادگران، نکات امدادی و کاربردی برای مواجهه با شرایط احتمالی در مسیر پیاده‌روی را آموزش می‌دهد. همچنین مصاحبه با دانش‌آموزان و دانشجویان شرکت‌کننده در این رویداد، بخشی از محتوای این برنامه خواهد بود.

برنامه «دکتر سلام» به صورت روزانه به مباحث سلامت، تغذیه و آمادگی جسمانی زائران می‌پردازد.

«آوا نوا» با پخش نماهنگ‌های مرتبط با اربعین و «دوربین هفت» با گزارش‌هایی از موکب‌ها و مسیرهای پیاده‌روی، روایت میدانی این حماسه باشکوه را ارائه می‌کنند.

«هیچ وقت دیر نیست» با پرداخت به ابعاد مختلف اربعین، از زائران و خادمان گرفته تا موکب‌ها، و «نوای عاشقی» با تمرکز بر فرهنگ سوگواری و روایت‌های پیرغلامان و عاشقان اهل‌بیت (ع)، فضای معنوی اربعین را به مخاطبان منتقل می‌کنند.

در بخش مستند، آثاری همچون «زئیر» با نگاهی مستندگونه و عمیق به جلوه‌های ناب عشق زائران حسینی، «بزرگ‌ترین اجتماع جهان» با نمایش شکوه راهپیمایی اربعین و حضور میلیونی مسلمانان، «خانه‌های نورانی» با پرداختن به روضه خانگی مرحوم میرزا ابوالقاسم عطار با همراهی بزرگان علمی حوزه علمیه، به گونه‌ای دیگری مخاطبان شبکه آموزش را با حال و هوای اربعین و سوگواری امام حسین (ع) در روز اربعین همراه خواهد کرد. مستند «حاج مرزوق، پدر نوح خوانی سنتی» نیز از دیگر برنامه‌های این شبکه است.

همچنین برنامه «حسینیه کودک» با رویکردی تربیتی و مذهبی، مفاهیم اربعین را به زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان تبیین می‌کند و «سفر تا اربعین» با نمایش جلوه‌های مسیر و ارادت عاشقان حسینی، بینندگان را در این سفر معنوی همراهی می‌کند.

علاوه بر این میان‌برنامه‌هایی با حضور دانش‌آموزان استعدادهای درخشان (سمپاد) با تمرکز بر جنبه‌های آموزشی و پرورشی روی آنتن می‌رود و پخش نماهنگ‌های حماسی و ادای احترام به ساحت امام حسین (ع) در قالب برنامه‌های تأمین‌شده، بخش دیگری از تدارکات شبکه آموزش برای این ایام است.