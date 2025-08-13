به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بر ضرورت تقویت زیرساختها، آموزش، بازار سازی و ایجاد کنسرسیومهای تولیدی بهعنوان مهمترین عوامل توسعه صنایع تأکید کرد و با قدردانی از اقدامات انجامشده در سالهای اخیر گفت: یکی از شاخصهای اصلی پیشرفت استان بوشهر، توسعه صنایع بهویژه بر پایه اقتصاد دریا محور است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، افزود: زیرساختهای کامل و آماده، شامل زمین مناسب، تأسیسات اولیه، راه دسترسی و اسناد معتبر، اولین گام برای جذب سرمایهگذار است و میتواند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر پیشنهاد ایجاد یک بانک یا صندوق تخصصی حمایت از صنایع کوچک را مطرح کرد و افزود: بسیاری از کشورها برای توسعه صنعتی از این مدل استفاده کردهاند تا فرآیند دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان تسهیل و زمانبر نباشد.
