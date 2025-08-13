به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا خاتمی بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان زنجان ضمن تبریک این روز، از تلاشهای آنان در عرصه اطلاعرسانی صحیح، پیگیری مشکلات مردم و مطالبهگری مسئولان قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه رسانهها در پاسخگو کردن مسئولان افزود: رسانهها پل ارتباطی میان مردم و مدیران هستند و با وجود محدودیتها و دشواریها، خبرنگاران استان سالهاست با دلسوزی و تعهد در مسیر آگاهیبخشی و تنویر افکار عمومی تلاش میکنند.
خاتمی در ادامه گفت: طی چهارماهه نخست سالجاری بانکهای استان مجموعاً ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی افزود: موضوع اصلی تسهیلات، تخصیص و اجرای آنها در قالب بودجه و سیاستهای بانک مرکزی است که به منظور حمایت از ازدواج جوانان، فرزندآوری و تأمین ودیعه مسکن طراحی شده است. هر ساله در قانون بودجه تبصرهای خاص برای این اهداف در نظر گرفته میشود و ارقام مشخصی برای هر یک اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر اهمیت تسهیلات قرضالحسنه در ایجاد اشتغال یادآور شد: بخش قابل توجهی از این تسهیلات در قالب تبصرههای قانونی و برای حمایت از طرحهای اشتغالزایی پرداخت شده است. همچنین مانده تسهیلات سنوات گذشته بانکها نیز باید در ارزیابی عملکرد لحاظ شود، چرا که این شاخص میتواند تصویر واقعیتری از فعالیت شبکه بانکی ارائه دهد.
خاتمی گفت: رسانهها با عملکرد مسئولانه و انتشار اخبار دقیق، نقش مهمی در ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی دارند و استمرار این همکاریها میتواند در حل بسیاری از مشکلات استان مؤثر باشد.
