به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدحسن ذاکری بعد از ظهر چهارشنبه رئوف در جلسه ستاد بزرگداشت هشتم شهریور، هفته وحدت و مراسم جاماندگان اربعین، که با حضور نمایندگان نهادهای حوزوی، فرهنگی و اجرایی استان قم برگزار شد، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و رسانهای برای تبیین پیام وحدت تأکید کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم با اشاره به جایگاه کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی اظهار داشت: این رویداد فرصت بیبدیلی برای معرفی چهره رحمانی اسلام و پاسخ به شبهات جریانهای افراطی است.
ذاکری افزود: هفته وحدت علاوه بر نمایش وحدت میان مذاهب اسلامی، مجالی برای تبیین اندیشه سیاسی و اجتماعی پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) است و باید با برنامهریزی مناسب، نسل جوان را با این میراث فکری آشنا کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم از برگزاری دو جشن محوری در سطح استان خبر داد و گفت: این مراسم با هدف پوشش مناطق مختلف، بهویژه نقاط کمتر برخوردار، طراحی شده تا همه مردم در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) مشارکت داشته باشند.
وی افزود: به دلیل مصادف شدن شب میلاد پیامبر با شب چهارشنبه، پیشبینی میشود زائران زیادی به قم مشرف شوند؛ از همین رو جشنها در مرکز شهر و مناطق پیرامونی بهطور گسترده برگزار خواهد شد.
ذاکری با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس این مناسبتها گفت: رسانهها باید با بهرهگیری از ابزارهای خبری و تصویری، پیام وحدت و عدالتمحوری اسلام را به جامعه منتقل کنند.
وی همچنین از همکاری نهادهایی همچون حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای فرهنگی برای اجرای این برنامهها قدردانی کرد.
در بخش دیگری از سخنان خود، وی با اشاره به ایام هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، گفت: این ایام فرصت مناسبی برای بازخوانی سیره مدیریتی دولتمردان شهید و نیز شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی است که الگوی خدمت انقلابی، سادهزیستی و عدالتمحوری را ارائه دادند.
ذاکری هشتم شهریور را یادآور جنایت بزرگ تروریستی منافقان در دفتر نخستوزیری عنوان کرد و افزود: این روز، روز مبارزه با تروریسم نام گرفته و یادآور ضرورت پایبندی مسئولان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در قم، گفت: این مراسم که سابقهای بیش از ۳۰ سال دارد، امسال با حضور پرشور مردم از حرم حضرت معصومه (س) به سمت مسجد جمکران برگزار میشود.
به گفته ذاکری، مسیر راهپیمایی امسال از بلوار پیامبر اعظم تعیین شده و موکبهای مردمی در طول مسیر فعال خواهند بود. حرکت اصلی ساعت ۱۷ روز اربعین آغاز شده و در میدان آل یاسین، سرود همگانی «ای ایران» اجرا میشود و پس از آن مراسم در مسجد جمکران ادامه مییابد.
وی افزود: از صبح روز اربعین نیز برخی زائران پیادهروی خود را آغاز میکنند و طبق سنت سالهای گذشته، زیارت اربعین در حرم حضرت معصومه و پس از آن حرکت به سمت جمکران انجام خواهد شد.
ذاکری با اشاره به پیشبینی افزایش چشمگیر جمعیت، خواستار آمادگی کامل دستگاههای خدماتی، فرهنگی و امنیتی برای میزبانی مناسب از زائران شد و افزود: با توجه به حضور موکبها در مرزها یا عراق، دستگاههای استانی باید برای پشتیبانی از مراسم جاماندگان در قم برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
