به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در جلسه اخیر شورای فرهنگ عمومی گلستان، با تأکید بر اهمیت همراهی مسئولان و مردم، بر ضرورت توجه جدی به مشکلات معیشتی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوعات اقتصادی که مردم با آن مواجه‌اند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، مردم به اخلاق نیکو، رفتار شایسته مسئولان و امید نیاز دارند.

نورمفیدی اظهار کرد: گرانی‌های اخیر بسیاری از مردم را تحت فشار قرار داده و انتظار دارند هنگام مراجعه به ادارات، با احترام و خوش‌رفتاری مواجه شوند.

وی افزود: اگر مشکلات مردم حل نمی‌شود، حداقل باید با اخلاق و مهربانی با آنها برخورد شود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین به دغدغه‌های زیربنایی از جمله مشکل منابع آب اشاره کرد و گفت: در زمینه‌هایی مانند منابع آبی و کشاورزی، تصمیمات اساسی گرفته نشده و احساس خطر جدی نسبت به آینده منابع آب استان وجود دارد.

وی از شورای فرهنگ عمومی خواست تا با همکاری رسانه‌ها، روحانیون و سایر نهادهای فرهنگی، فرهنگ‌سازی لازم برای آگاهی‌بخشی در خصوص بحران آب را در جامعه دنبال کنند.

نورمفیدی درباره اهمیت معنویت در تقویت آرامش اجتماعی نیز گفت: حضور در مراسم مذهبی، نماز جماعت و زیارت اماکن مقدسه ریشه در فطرت پاک انسان‌ها دارد و می‌تواند به ایجاد همدلی و آرامش در جامعه کمک کند.

وی به عملیات اخیر ایران علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و آن را نمود عزم رهبرانقلاب اسلامی خواند که ایران توانسته است قدرت‌نمایی بزرگی در منطقه رقم بزند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان تأکید کرد: همه اقشار جامعه مسئولیت دارند از فضای تخریب و مچ‌گیری فاصله بگیرند و با همدلی و همکاری، مشکلات کشور را پشت سر بگذارند.