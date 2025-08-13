رشد ۷۳ درصدی اعتبارات طرح های عمرانی؛۱۱۵ مدرسه در مهرماه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان اظهار: کرد: ۲۶ هزار نفر از مردم استان در همایش پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی شرکت کردند که تمهیدات لازم به ویژه در کمیته برنامه‌ریزی برای حمل و نقل آنها اندیشیده شده شد

انتقال بیش از ۷ هزار زائر هم استانی به مرز شلمچه

وی با بیان اینکه با مشارکت همه دستگاه‌ها ۲۲۶ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائرین به مرز شلمچه و بازگشت به استان در نظر گرفته شد، افزود: ۷ هزار و ۲۲ زائر از طریق این اتوبوس‌ها به مرز شلمچه منتقل شدند و بقیه زوار با وسیله شخصی به مرز مراجعه کردند، ضمن اینکه تاکنون یک هزار و ۸۰۰ زائر به استان بازگشتند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همدلی و همراهی مسئولان در یک سال گذشته منجر به پیشرفت‌های چشم‌گیری در استان شده است. افزود: با وجود چالش‌های اقتصادی، استان ظرفیت‌های بالایی دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن‌ها بهره برد.

ارائه طرح‌های مهم به دولت برای سفر رئیس جمهور

وی به برنامه‌ریزی برای سفر ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: پس از وقفه ناشی از جنگ اخیر، برنامه‌ریزی برای سفر ریاست جمهوری به استان در دستور کار قرار گرفته و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های عمرانی، آب، راه‌سازی و ارتباطات برای ارائه به هیئت دولت آماده شده است.

رحمانی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و با اشاره به توجهات خاص دولت چهاردهم به استان‌های کم‌برخوردار از جمله کهگیلویه و بویراحمد گفت: رشد اعتبارات استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته بیانگر توجه دولت است.

رشد ۷۳ درصدی اعتبارات عمرانی استان

وی با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی ۷۳ درصد رشد داشته که بی‌سابقه است، گفت: اعتبارات ردیف‌های متفرفه یک هزار و ۲۴ درصد و اعتبارات پروژه‌های ملی ۹۶ درصد رشد داشته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اعتبارات حوزه آب ۱۵۵ درصد، حمل و نقل جاده‌ای ۳۱۰ درصد و راه‌سازی ۲۳۸ درصد افزایش اعتبارات داشتیم و رتبه اول کاهش تلفات رانندگی را به خود اختصاص دادیم.

۱۱۵ مدرسه در مهر ماه امسال آماده بهره برداری است

وی با اشاره به طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی گفت: از ۱۹۰ مدرسه طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی ۱۱۵ مدرسه در مهرماه آماده بهره‌برداری است که این تعداد مدرسه شامل ۶۰ مدرسه کانکسی نیز می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه ۱۰۹ مدرسه از مهر سال گذشته تا مهر امسال در برنامه افتتاح قرار دارد، گفت: ۲ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه آموزش و پرورش تعریف شد.

وی از جذب یک هزار و ۴۲۵ میلیارد اعتبار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: با اجرایی شدن ۴۵ مصوبه سفر وزیر ارتباطات، در شاخص‌های ارتباطی از رده آخر در میان پنج استان برتر قرار خواهیم گرفت.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های کوچک مقیاس در استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های کوچک مقیاس حوزه برق اشاره و بیان کرد: دو هزار میلیارد تومان پروژه در این حوزه تعریف کردیم که ۶ پروژه‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد، همچنین سه هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان پروژه حیاتی تعریف کردیم که تا پایان سال کلنگ‌زنی خواهند شد.

وی در ادامه به رفع مشکلات آبرسانی به عشایر لوداب تأکید کرد و گفت: آب و فاضلاب و امور عشایر برای رفع این مشکل دو دستگاه تانکر اختصاص دهند و مشکل آب مردم این مناطق را رفع کنند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به روز خبرنگار اشاره کرد و بیان داشت: هرچند روزی از روز خبرنگار گذشت، اما مجدداً از زحمات این قشر زحمتکش تشکر می‌کنم، جلسه اخیر با خبرنگاران بسیار مثبت بود، اگرچه برخی مدیران حضور نداشتند اما ارتباط و تعامل مدیران با رسانه‌ها باید تقویت شود، چرا که خبرنگاران هم صدای مردم را منعکس می‌کنند و هم عملکرد دولت را به جامعه معرفی می‌نمایند.

انتقاد رسانه‌ها را با تحمل برخورد کنیم

وی ادامه داد: حتی اگر انتقاد رسانه‌ها تند باشد، باید با تحمل برخورد کنیم، اگر شکایتی از خبرنگاران شده، توصیه می‌کنم آن را پس بگیرید و فضای تعامل را بهبود بخشید.

رحمانی همچنین از آقای درخشان و تیم حوزه سیاسی استانداری به‌خاطر برگزاری مراسم روز خبرنگار تقدیر کرد و گفت: یکی از بهترین مراسم‌های سال‌های اخیر با همت دوستان در استانداری برگزار شد.

وی به لزوم ایجاد نشاط اجتماعی پس از ایام محرم و صفر اشاره کرد و گفت: برنامه‌های صبحگاهی و پیاده‌روی‌های خانوادگی نیز با استقبال خوبی مواجه شده که برای ایجاد نشاط بیشتر برنامه‌های مفرحی تدارک دیده شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع توسعه زیرساخت‌های مخابراتی اشاره کرد و افزود: نامه‌ای از سوی وزارت کشور و وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه‌های نوری و زیرساخت‌های مخابراتی ارسال شده تا انتخابات آینده به صورت الکترونیک برگزار شود، از مدیران ارتباطات می‌خواهم همکاری لازم را با استانداری و فرمانداری‌ها داشته باشند تا از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

موضوع بیمارستان دهدشت در اولویت قرار گیرد

وی در پاسخ به دغدغه حجت الاسلام موحد نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمارستان دهدشت گفت: دانشگاه علوم پزشکی هر چه سریع‌تر موضوع زمین بیمارستان دهدشت را پیگیری و به سرانجام برساند.

رحمانی همچنین با اشاره به پیگیری پروژه پل وحدت به عنوان دیگر مطالبه نماینده مردم کهگیلویه بزرگ مردم در مجلس گفت: از طریق مسئولان کشوری پیگیر جاده لیکک_ جایزان هستیم.