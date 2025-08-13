خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه سعادتیان نیک: مشهد الرضا (ع) در ایامی که مصادف با رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و امام رضا (علیه‌السلام) است، میزبان دریایی از ارادتمندان است که با پای پیاده و دلی مالامال از عشق، از اقصی نقاط کشور و حتی فراسوی مرزها، رنج سفر را بر خود هموار می‌کنند تا به بارگاه منور رضوی شرفیاب شوند. این حجم بی‌نظیر از حضور، نیازمند تمهیدات گسترده‌ای است که ابعاد مختلفی از اسکان و تغذیه تا امنیت و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد.

میزبانی از این سیل جمعیت، مسئولیتی عظیم بر دوش مسئولان استانی و شهری و صدالبته مردم میهمان‌نواز مشهد گذاشته است. اما آنچه این میزبانی را از سایر رویدادها متمایز می‌کند، روحیه همدلی و مشارکت مردمی است که با تأسی از فرهنگ اربعین، در قالب پویش‌هایی نظیر «هم محله امام رضا»، خانه‌های خود را به روی زائران باز می‌کنند و جلوه‌ای بی‌بدیل از ایثار و مهربانی را به نمایش می‌گذارند. این رویکرد، نه تنها بار مسئولیت را از دوش نهادها کاهش می‌دهد، بلکه پیوندی عمیق‌تر میان زائر و میزبان ایجاد کرده و سفر معنوی را با خاطراتی از لطف و محبت مردمی گره می‌زند.

در این راستا، مسئولان امر با تشکیل کمیته‌های تخصصی متعدد و بسیج تمامی ظرفیت‌های دولتی و مردمی، کوشیده‌اند تا سفر زائران، علی‌رغم خیل عظیم جمعیت، با آرامش و سهولت همراه باشد. از تأمین زیرساخت‌های اقامتی رسمی و اضطراری تا نظارت بر تأمین کالاها و خدمات ضروری، همه و همه نشان از برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی بی‌وقفه‌ای دارد که هدف نهایی آن، فراهم آوردن تجربه‌ای ایمن و دلنشین برای تمامی عاشقان است. گزارش پیش رو به تشریح این اقدامات و آمادگی‌های انجام شده برای میزبانی شایسته از زائران می‌پردازد.

«هم محله امام رضا»؛ میزبانی مردمی از زائران پیاده

در همین رابطه حجت الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: جمعیت خدمتگزار زائران پیاده مسئولیت ارائه خدمات و اسکان موقت به این گروه را بر عهده دارند و در این زمینه با کمیته‌های مختلف همکاری می‌کنند. همچنین پویشی به نام «هم محله امام رضا» به سبک اربعین در حال اجراست که مردم در قالب خانواده‌ها میزبان زائران در منازل خود می‌شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در خصوص ظرفیت‌های اسکان ابراز کرد: با توجه به حجم زائران مشهد که تقریباً دو برابر زائران اربعین است، تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده شده است. مکاتباتی با وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط انجام شده و همکاری‌های لازم در حال انجام است.

وی ادامه داد: چهارده کمیته تخصصی برای مدیریت امور در نظر گرفته شده که کمیته اسکان به عهده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و کمیته شهری نیز توسط شهرداری مدیریت می‌شود. بیش از نیمی از هتل‌های کشور در مشهد واقع شده و همچنین مهمانسراهای دولتی و بنیاد شهید برای اقامت زائران کم‌درآمد فراهم شده است.

هیچ زائری در دهه آخر صفر بدون محل اقامت نمی‌ماند

عسکری تصریح کرد: علاوه بر اسکان رسمی در هتل‌ها و مهمانسراها، ظرفیت‌های اسکان اضطراری نیز شامل مدارس، حسینیه‌ها، سالن‌ها و کمپ‌های ویژه مانند کمپ غدیر در نظر گرفته شده است تا هیچ زائری بدون محل اقامت نماند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف، مشکلی در زمینه اسکان و خدمات به زائران پیش نیاید و ایام دهه آخر صفر به بهترین شکل برگزار شود.

وی گفت: ستاد خدمات زائر و مسافر که ریاست آن بر عهده استاندار است، کمیته امنیتی فعالی دارد که متشکل از نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. این کمیته مسئول دریافت، تحلیل و بررسی اطلاعات امنیتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت زائران می‌باشد.

عسکری با اشاره به عملکرد موفق این کمیته در ایام نوروز افزود: در بازه زمانی اسفند تا فروردین، امنیت به گونه‌ای مدیریت شد که حتی یک مورد حادثه امنیتی جدی ثبت نشد. تمامی برنامه‌های مهم از جمله مراسم شب‌های قدر، نماز عید فطر و راهپیمایی روز قدس با نظارت کامل این کمیته برگزار شد.

هیچ خللی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران وجود ندارد

در همین رابطه سید حسن حسینی، فرماندار مشهد اظهار کرد: در سطح شهرستان مشهد، انسجام و همدلی بسیار خوبی میان دستگاه‌ها برقرار است و هیچ مشکلی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران وجود ندارد.

فرماندار مشهد بیان کرد: ۲۷ نانوایی یارانه‌ای نیز در منطقه ثامن و ۱۷۰ نانوایی دیگر در رینگ بعدی شهر فعالیت دارند. در مجموع، ۱۵۰۰ تُن آرد مازاد نیز ذخیره‌سازی شده است.

وی گفت: در تأمین کالاهای اساسی نیز با تلاش جهاد کشاورزی و نهادهای ذی‌ربط، ۱۰۰۰ تُن شکر، ۸۰۰ تُن گوشت، ۳۰ میلیون بطری آب معدنی و فعالیت ۷۰۰ واحد صنفی در هسته مرکزی شهر پیش‌بینی شده که نقش مهمی در تأمین نیاز زائران ایفا می‌کنند.

آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به ۷ میلیون زائر در دهه آخر صفر

همچنین محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد مقدس با اشاره به پایان مأموریت ستاد اربعین و آغاز فعالیت ستاد دهه آخر صفر اظهار کرد: شهرداری ماه‌هاست برای برگزاری مراسم دهه آخر صفر و مناسبت‌های مرتبط برنامه‌ریزی کرده است.

شهردار مشهد بیان کرد: ستاد اربعین با هفت کمیته تخصصی مأموریت خود را به پایان رسانده و در این مدت بیش از ۶۰۰ نفر از همکاران ما، به‌ویژه کارکنان حوزه خدمات شهری، به عراق اعزام شدند تا در شهر نجف، مرز چذابه و دیگر مسیرها، خدمات نظافت، گفت‌وگو با زائران، حمل‌ونقل و فعالیت‌های فرهنگی ارائه دهند. این اقدامات با تقدیر مسئولان عالی ایران و عراق همراه شد.

وی گفت: ستاد دهه آخر ماه صفر ماه‌هاست فعال شده و ۳۰۰ ردیف خدمتی در هفت حوزه تخصصی برای آن تعریف شده است.

قلندر شریف بیان کرد: این مراسم در خیابان امام رضا (علیه‌السلام) از صبح تا شب ادامه دارد و موکب‌های متعددی از خیابان میدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر برپا می‌شود. در سه سال اخیر این مراسم با حضور گسترده مردم برگزار شده و امسال نیز همراهی همه هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی را خواهیم داشت.

شهردار مشهد بیان کرد: در میدان شهدا مقدمات برپایی حسینیه‌ای عظیم با استقرار ۸۰ موکب از سراسر کشور فراهم شده تا به زائران پیاده خدمت‌رسانی شود. همچنین هشت ایستگاه استقبال از زائر، چه برای ورودی‌های پیاده و چه سواره، در مسیرهای منتهی به مشهد ایجاد می‌شود که ۴۰ خدمت مختلف به زائران ارائه خواهند داد.

وی گفت: نمایش‌های آئینی در نقاط مختلف استان، گروه‌های سرود مناسبتی و برنامه‌های فرهنگی نیز در سطح شهر و به‌ویژه بافت پیرامونی حرم اجرا می‌شود. در حوزه اسکان، ۵۱ محل موقت و اضطراری با ظرفیت ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر آماده شده است که از اطراف حرم تا مناطق دورتر را پوشش می‌دهد. بزرگ‌ترین مرکز اسکان، استان غدیر با ظرفیت ۲۰ هزار نفر است و سایر سالن‌های ورزشی و مکان‌های مسقف نیز تجهیز شده‌اند.

قلندر شریف بیان کرد: در محدوده پیرامون حرم، حدود دو هزار پاکبان به‌صورت ۲۴ ساعته و با تجهیزات کامل مستقر خواهند بود. امکانات بهداشتی ثابت و سیار، از جمله سرویس‌های بهداشتی و حمام‌های سیار، نیز آماده خدمت‌رسانی است.



وی افزود: علاوه بر پنج هزار و ۵۰۰ فضای ثابت، سه هزار و ۵۰۰ فضای موقت آماده شده است. همچنین پارکینگ‌های رینگ دوم مانند پارکینگ مشهد، پارکینگ فردوسی و میدان آزادی با سرویس‌های ویژه اتوبوس، زائران را به حرم منتقل می‌کنند.

قلندر شریف اظهار کرد: ساعت کاری قطار شهری و اتوبوس‌ها در این ایام افزایش می‌یابد و در دو روز سالگرد رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام رضا (علیه‌السلام) استفاده از این خدمات رایگان خواهد بود.

شهردار مشهد افزود: برای تسهیل جابه‌جایی زائران پیاده، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شهری نیز به حمل‌ونقل برون‌شهری کمک خواهند کرد.

وی گفت: در حوزه ایمنی، آتش‌نشانی به‌صورت ویژه بر مکان‌های اسکان انبوه نظارت دارد. ۵۶ ایستگاه آتش‌نشانی ۲۴ ساعته فعال هستند و گشت‌های خودرویی و موتوری در محدوده حرم مستقر می‌شوند. همچنین پویش‌های مردمی برای کمک به راهنمایی زائران و نظافت شهر اجرا می‌شود.

قلندر شریف اظهار کرد: مسیر اصلی پیاده‌روی جاماندگان، خیابان امام رضا (علیه‌السلام) تا حرم مطهر است و پیش‌بینی شده حدود ۴۵۰ موکب در سطح شهر برپا شود. ما سه سال است که با محوریت مردم و هیئت‌های مذهبی خدمات را ارائه می‌کنیم تا کیفیت و اثرگذاری آن بیشتر شود. پیش‌بینی می‌کنیم در این ایام بیش از ۶ تا ۷ میلیون زائر وارد مشهد شوند که بخشی از آن‌ها زائران پیاده هستند.

شهردار مشهد افزود: با بسیج همه ظرفیت‌های استانی و شهری، تلاش می‌کنیم خدماتی در شأن زائران امام رضا (علیه‌السلام) ارائه شود و نقاط قوت سال‌های گذشته را تقویت و ضعف‌ها را برطرف کرده‌ایم.

پارکینگ‌های حرم امام‌رضا (علیه‌السلام) در دهه پایانی ماه صفر به مراکز استراحت زائران تبدیل می‌شوند

در این رابطه همچنین محمد شبان، معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی اظهار کرد: با توجه به نیاز زائران پیاده به فضای استراحت موقت در نزدیکی حرم مطهر، برنامه‌ریزی شده تا پارکینگ‌های شماره یک و سه که در مجاورت صحن‌ها قرار دارند، به‌صورت موقت از مدار توقف وسایل نقلیه خارج شوند و به مراکز استراحت زائران اختصاص یابند.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی افزود: از زائرانی که با وسیله نقلیه شخصی به مشهد سفر می‌کنند درخواست می‌شود از مراجعه به پارکینگ‌های حرم مطهر خودداری کرده و خودروهای خود را در پارکینگ‌های عمومی سطح شهر، پارک کنند.

اوج هماهنگی و هم‌افزایی برای خدمت‌رسانی به زائران

با توجه به پیش‌بینی حضور بیش از ۶ تا ۷ میلیون زائر، از جمله تعداد زیادی از زائران پیاده، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با محوریت مردم و هیئت‌های مذهبی، ظرفیت‌های استانی و شهری خود را بسیج کرده‌اند. تبدیل پارکینگ‌های حرم مطهر به مراکز استراحت موقت برای زائران پیاده، افزایش ساعت کاری قطار شهری و اتوبوس‌ها و رایگان شدن آن‌ها در ایام شهادت، و همچنین اختصاص ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برای حمل‌ونقل برون‌شهری، همگی نشان از یک عزم راسخ برای ارائه خدماتی بی‌نقص و بی‌شائبه به عاشقان امام رضا (علیه‌السلام) دارد. این همکاری و هم‌افزایی، تصویری روشن از میزبانی شایسته و بی‌نظیر مشهد مقدس را در ایام دهه آخر صفر ترسیم می‌کند.