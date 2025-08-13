بررسی های میدانی نشان از رضایتمندی زوار اربعین در مرز مهران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی ظهر چهارشنبه در بازدید از مرز مهران به همراه استاندار و اصحاب رسانه، ضمن تقدیر از خدمات صورت گرفته، بر لزوم توسعه زیرساختهای مرزی تأکید کرد.
وی در خصوص اهمیت اربعین گفت: اربعین نه تنها یک فرصت مذهبی، بلکه فرصتی بینظیر برای استان ایلام و کل کشور است که باعث اتحاد، همدلی و همبستگی میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به مشاهده موج عظیم عاشقان اهل بیت (ع)، از مسئولان استان و کشور به دلیل فراهم کردن شرایط آرامشبخش برای زائران تشکر و قدردانی کرد و افزود: بررسیها و سوالات انجام شده نشاندهنده رضایتمندی بالای زائران از سفرشان است که این امر، نشانه انجام خوب کارها و حضور با عشق و علاقه مسئولان در ارائه خدمات بوده است.
وی در ادامه به نکتهای مهم اشاره کرد و بیان داشت: ما هنوز به نقطه مطلوب در زیرساختهای اربعین در مرز مهران نرسیدهایم و در این زمینه جای کار وجود دارد. لازم است مسئولان ارشد کشور به استان ایلام و مرز مهران کمک کنند تا شرایط بهتری برای تردد، به ویژه ایاب و ذهاب زائران، فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین به لزوم توسعه زیرساختها در مرزهای دهلران، اندیمشک و مهران اشاره کرد و خواستار فراهم شدن شرایطی شد تا زائران از سراسر کشور بتوانند با آرامش و سلامت کامل تردد کنند.
در پایان، وی از استاندار ایلام و اصحاب رسانه که نقش اساسی و مثمر ثمری در پوشش این رویداد عظیم جهانی داشتهاند، تقدیر و تشکر کرد و آمادگی نمایندگان استان برای پیگیری و تلاش در مجلس برای اربعین را اعلام نمود.
نظر شما