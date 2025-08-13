  1. استانها
توقیف خودرو سواری پژو با رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله

توقیف خودرو سواری پژو با رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله

خنداب- فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از توقیف یک دستگاه خودروی سواری با رانندگی پسر بچه ۱۲ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا سلوکی اظهار کرد: مأموران پلیس راهور شهرستان خنداب در حین گشت زنی در سطح شهر جاورسیان یک دستگاه خودرو سواری پژو را که راننده آن پسر بچه ۱۲ ساله بود به علت داشتن تخلفات حادثه ساز را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه راننده در سن قانونی قرار نداشته و فاقد گواهینامه رانندگی بوده خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سلوکی تاکید کرد: انتظار است خانواده‌ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد

