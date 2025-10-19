اورژانس: راننده نوجوان ۱۵ ساله، عامل مرگ مرد ۴۳ ساله در دماوند شد

میلاد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از فوت یک مرد ۴۳ ساله در پی سانحه رانندگی در دماوند خبر داد.

حسینی در ادامه اظهار داشت: حوالی ساعت ۶:۰۴ صبح امروز، حادثه تصادف در محور دماوند رخ داد که بر اثر آن، یک مرد ۴۳ ساله در محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد راننده خودرو نوجوانی ۱۵ ساله بوده که پس از وقوع حادثه از محل متواری شده و فاقد گواهینامه رانندگی بوده است.

رئیس اورژانس دماوند با اشاره به افزایش موارد مشابه در دماوند گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر، مواردی از واگذاری خودرو به افراد فاقد صلاحیت در دماوند گزارش شده که منجر به بروز حوادث تلخ رانندگی شده است.

حسینی در ادامه از خانواده‌ها خواست تا از در اختیار گذاشتن خودرو به فرزندان نوجوان خود جداً خودداری کنند و افزود: رانندگی بدون گواهینامه نه‌تنها تخلف است بلکه می‌تواند جان خود فرد و دیگران را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: آموزش فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید از درون خانواده آغاز شود و بی‌توجهی به این موضوع پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه دارد.