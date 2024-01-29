به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون قنبرزاده، رئیس پلیس راهور آذربایجانشرقی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «در صورتی که شخصی، بدون داشتن گواهینامه، مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه، متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی میگردد.
وی ادامه داد: طی ماه اخیر و تنها در دو روز، حدود ۵۰ نفر فاقد گواهینامه و از بین کودکان و نوجوانان متوقف و خودروی آنها به پارکینگ منتقل شده است.
وی افزود: آمارهای تحلیلی از ابتدای سال جاری نشان میدهد که ۲۳ درصد جانباختگان سوانح ترافیکی، فاقد گواهینامه و در سنین پایین بودهاند.
سرهنگ قنبرزاده گفت: باتوجه به افزایش تمایل اجتماعی جوانان و نوجوانان بدون گواهینامه به استفاده از وسلیه نقلیه، از خانوادهها درخواست میشود بیشتر مراقب رفتار فرزندان خود در این مورد باشند و به هیچ وجه زیر سن قانونی و قبل از اخذ گواهینامه، خودرو را چه برای راندن و چه آموزش در اختیار فرزندان خود قرار ندهند.
وی اضافه کرد: والدین در صورت قرار دادن خودرو در اختیار فرزندانشان به واسطه مسئولیتهای قانونی که در قبال فرزندان خود دارند، مسئول خواهند بود و باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
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