سخاوت و ایثار مردم خوزستان در میزبانی از زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه، ضمن ابلاغ پیام قدردانی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و هیئت دولت از خدمات خادمان اربعین در خوزستان تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: رویداد عظیم پیاده‌روی اربعین با همکاری مردم و مسئولان ایران و عراق به بهترین شکل در حال برگزاری است و نمادی از وحدت و همبستگی اسلامی به شمار می‌رود.

پورجمشیدیان با اشاره به میزبانی سخاوتمندانه مردم خوزستان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، گفت: مردم غیرتمند این استان با وجود چالش‌ها، با ایثار و فداکاری در خدمت زائران امام حسین (ع) هستند و این روحیه والای میزبانی شایسته قدردانی است.

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای بازگشت زائران، از مردم خواست با صبر و حوصله بیشتری در مرزها همکاری کنند و افزود: با وجود برنامه‌ریزی‌های گسترده، در برخی مرزها مانند مهران ممکن است به دلیل تراکم زائران، کمبود وسایل نقلیه ایجاد شود که نیازمند همراهی مردم است.

معاون وزیر کشور همچنین از همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت‌های نفت و گاز، قدردانی کرد و افزود: این هماهنگی بی‌نظیر بین دستگاه‌ها نشان‌دهنده عظمت رویداد اربعین است. وی ابراز امیدواری کرد که تا بازگشت آخرین زائر، خدمات‌رسانی با کیفیت ادامه یابد.