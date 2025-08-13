به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه با حضور علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، از تلاشهای دستگاههای اجرایی، نظامی و امنیتی در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.
موالیزاده با اشاره به حضور گسترده زائران خارجی در اردوگاه ثامنالائمه (ع)، عملکرد فرمانداران اهواز، خرمشهر، آبادان و حمیدیه را در مدیریت این جمعیت ستود و صدور ۲۵ هزار سند خادم در ۲۴ ساعت را رکوردی بینظیر در خدمترسانی به زائران توصیف کرد.
وی به تقویت ناوگان حملونقل با افزودن ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به مرزهای شلمچه و چذابه برای جلوگیری از ازدحام اشاره کرد و افزود: راهآهن نیز با ایجاد خط ریلی ویژه با ظرفیت جابهجایی ۱۵ هزار نفر در شبانهروز، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران ایفا کرده است. همچنین، راهاندازی خط دریایی خرمشهر به بصره با همکاری منطقه آزاد اروند و پالایشگاه آبادان، گامی دیگر در راستای خدمترسانی بوده است.
استاندار خوزستان از خدمات درمانی هلال احمر، اورژانس و وزارت بهداشت تقدیر کرد و با اشاره به سانحه دلخراش تصادف در محور ناصریه عراق، به خانوادههای جانباختگان تسلیت گفت و برای مصدومان آرزوی بهبودی کرد.
موالیزاده همچنین از نقش ارتش و سپاه در برپایی بیمارستانهای صحرایی و ارائه خدمات در مسیرهای مواصلاتی قدردانی کرد و این هماهنگی ملی و استانی را بیسابقه دانست.
وی از حمایتهای وزیر کشور، وزارتخانههای مرتبط و استانهای معین که کمکهای ارزشمندی ارائه کردند، تشکر کرد و این همکاری را نمادی از وحدت ملی در خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) برشمرد.
استاندار خوزستان در پایان از زائران خواست با برنامهریزی دقیق و صبر بیشتر برای بازگشت به کشور اقدام کنند تا فرآیند تردد با سهولت بیشتری انجام شود.
