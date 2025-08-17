پیام زاکانی جهت قدردانی از خادمان اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پیامی از تلاش‌ها و فداکاری‌های خادمان اربعین حسینی در اعتاب مقدسه و کمیته‌های تخصصی و مردمی خدمت‌رسانی ستاد اربعین شهرداری تهران در داخل و خارج کشور قدردانی کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

السَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِیدِ، السَّلامُ عَلَیٰ أَسِیرِ الْکُرُباتِ وَقَتِیلِ الْعَبَرَاتِ.

سلام بر قلب‌های روشن از حقیقت دین

سلام بر صورت‌های آفتاب دیده و جان‌های گداخته در مسیر زیارت حسین سرور آزادگان جهان

و سلام بر صاحبان نشانه‌ی عشق و یقین، زائران و خادمان حماسه تمدن ساز و جهانی اربعین

باز هم به مدد قدسی امام المتقین، اذن و رخصت خدمت را از قبله ی اهل یقین، قلب تهران و دار المؤمنین و در هم نفسی آن آقای کریم جناب عبدالعظیم (سلام الله علیه) کسب نمودیم.

هر چند غبار معرکه‌ای دیگر از جنس خیبر، هنوز فروننشسته بود اما با شعار (انا علی العهد) و نوای خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون، رهسپار معرکه‌ای دیگر شدیم از پابوسی امیرالمؤمنین تا زیارت شاه دین در مسیر خدمت به زوار اربعین.

خدمت را نه فقط از اعتاب حسینی بلکه از همین حوالی از پایتخت ایمان تهران تا نقطه آغاز حرکت یعنی محضر امیر مؤمنان شروع کردیم، با وجود گرمایی سوزان و همه سختی‌ها شوق خدمت به فرزند امیرمومنان و زائران در دل همکاران عزیز، مخلص و حسینی شهرداری تهران بیش از پیش شعله کشید و این شعله از عطر خوش سومین سوگواره آئینی محرم شهر تا پنجمین آئین بدرقه‌ی اربعینی ها در میدان آزادی و واگویه های دلتنگی دلدادگان و جاماندگان همه شهر را کربلایی کرد، از مقر خدمت در شلمچه و مهران تا چذابه و خسروی حتی ریمدان، از آغاز مشایه در هم نفسی امیرمومنان تا عمود هفتصد و هفت میعادگاه بسیجیان و تا قدم به قدم در هر عمود با زائران و هم پای موکب زینبیان و در مجاورت حرم شاه شهیدان از کربلا تا کاظمین و سامرا با موکب سلام یا مهدی حضرت صاحب‌الزمان، دست در دست خادمان تان توفیق خدمت و جارو کشیدن زیر پای زائران را پیدا کردیم و خیمه‌های هیأت‌های محبان الرضا را در هر قدمی با حماسه سرایی سالار شهیدان برپا کردیم و در هر موکبی نوای انا علی العهد را گفتیم و شنیدیم و گریستیم.

بر فراز همه رخدادهای اربعین امسال و در تکرار سنت بزرگ میزبانی مردم شریف عراق پژواک فتح و نصر نبرد با رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ از همه نمایان‌تر و عزت آفرین تر بود.



و اما نمی‌دانم سر احترام پیش کدام خدمت باید فرود آورد، در پیشگاه خادمان سخت‌کوش حوزه حمل و نقل، پزشکان و پرستاران نجیب، گروه‌های پر شور سرود و هم نوایی، تولیدکنندگان اقلام و پویش‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، از خادمان خدمات شهری و یا جوانان هیأت‌های محبان الرضا و گروهای داوطلبانه مردمی و جهادی که عاشقانه در زیر گرمای شدید لحظه‌ای از عاشقی و خدمت حسینی کم و کسر نگذاشتند، شکر و سپاس از همه و البته خدای خادمان که این‌بار هم بر سر پیمان خود با شهیدان برای خدمت به عاشقان و زائران سالار شهیدان ماندیم و ایستادیم و امسال خدمتمان رنگ و عطر فداییان حرم ایمان، ایران جان را با خود همراه داشت آری در مسیر اربعین امسال شهیدان سلامی، باقری، کاظمی، رشید و حاجی زاده، طهرانچی، پارسا، رایان و همه عاشقان وطن قدم به قدم خدمت اربعین ما را آراستند و باز هم بر خود فرض می‌دانم به نوبه‌ی خود به عنوان خدمتگزار مردم تهران از همه‌ی جارو به دستان شاه شهیدان و خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)، اعتاب مقدسه در کشور عراق، مردم عزیز و حسینی عراق، صاحبان مواکب، گروه‌های پر افتخار جبهه مقاومت به ویژه حشد الشعبی عزیز و قدرتمند و همه‌ی کمیته‌ها، همه مقرهای مرزی و شهری در داخل و خارج کشور عزیزمان و همه‌ی خادمان گمنام شاه شهیدان به ویژه همکاران عزیز و سخت کوشم در ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران و پشتیبانی‌ها و حمایت‌های همه جانبه شورای اسلامی شهر تهران، همه معاونین و شهرداران مناطق تهران و همکاران عزیز و خدوم در همه بخش‌های شهرداری تهران، وزیر محترم کشور و ستاد اربعین کشور، دفاتر مراجع عالی مقام و بویژه مقام معظم رهبری وسفیر و رایزن فرهنگی ایران عزیز در کشور عراق، همه استانداران مرزی، نیروهای نظامی و انتظامی و مرزبانی، مدافعان عرصه سلامت، ستاد بازسازی عتبات عالیات و مجدداً به صورت ویژه و خاص از مردم ایران و عراق که این خدمت بزرگ را در حماسه اربعین رقم زدند و خوش در عرصه این نعمت جاودانه و این رزق دردانه یعنی خدمت به زائران اربعین درخشیدند تقدیر و تشکر و قدردانی می‌کنیم و دست تک تک شما خادمان اربعین را می بوسم. باشد که باز هم توفیق خدمتی دیگر به اربعین و عاشقان امیرالمومنین سلام الله علیه پیش رویمان باشد.

خادم زوار اربعین

علیرضا زاکانی

شهردار تهران