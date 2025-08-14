  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۵

ارائه ۲۵۰ هزار خدمت پزشکی در مرز مهران به زوار اربعین حسینی

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از ارائه ۲۵۰ هزار خدمت پزشکی در مرز مهران به زوار اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قیصوری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام از مراکز درمانی مرز مهران اظهار کرد: در مرکز فوریت‌های پزشکی شهید قاسم سلیمانی کلیه خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و بیش از ۲۲ هزار نفر تا کنون به این مرکز مراجعه و خدمات دریافت کردند.

وی تصریح کرد: بیمارستان امام حسین (ع) مهران نیز با ۵۰ تخت فراظرفیتی در حال ارائه خدمات درمانی به بیماران است.

قیصوری با اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۲۵۰ هزار خدمت به زائران ارائه شده است، خاطرنشان کرد: در مباحث بهداشتی نیز مراقبین سلامت با تمام تلاش خود در مبادی ورودی کشور حضور دارند.

