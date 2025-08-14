  1. سیاست
  2. رهبری
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد

مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد

همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور امروز در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی کشور امروز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم که هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور حضور داشتند، زیارت اربعین قرائت شد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی به بیان راه‌های جلب نصرت الهی پرداخت و گفت: «دعا»، «صبر و استقامت»، «تقوا»، «جهاد»، «توکل» و «تبعیت از رهبریِ الهی» عوامل ششگانه جلب نصرت و رضایت خداوند متعال براساس سنت‌های الهی است.

در ادامه این مراسم، میثم مطیعی در رثای مصائب حضرت زینب سلام‌الله علیها و اسرای کربلا به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداخت.

کد خبر 6560325
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها