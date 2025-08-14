اربعین حسینی؛ نماد قدرت نرم امت اسلامی در برابر استکبار

‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراسم پیاده‌روی اربعین، یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی و مذهبی جهان است که هر ساله با حضور میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت (ع) از سراسر دنیا برگزار می‌شود، این راهپیمایی باشکوه که از شهرهای مختلف عراق تا کربلا امتداد دارد، جلوه‌ای از عشق، ایثار و اخلاص در راه حق است. حضور زائران با پای پیاده در این مسیر طولانی، نماد وفاداری به راه امام حسین (ع) و تجدید بیعت با آرمان‌های عاشورا همچون عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و کرامت انسانی است.

این مراسم، تجلی بی‌نظیری از انسجام، وحدت و همدلی مسلمانان است. در مسیر پیاده‌روی، قومیت، ملیت، زبان و مذهب رنگ می‌بازد و همه دل‌ها در محور محبت اهل‌بیت (ع) یکی می‌شود. مردم عراق با تمام توان، میزبان زائران می‌شوند و صحنه‌هایی از نوع‌دوستی و همبستگی دینی را به نمایش می‌گذارند.

راهپیمایی اربعین، نه‌تنها یک عبادت جمعی، بلکه نماد قدرت نرم امت اسلامی در برابر استکبار و نمادی روشن از اتحاد در سایه ایمان و محبت حسینی است.

اربعین حسینی تجلی عزت، وحدت و استمرار پیام عاشورا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت اربعین حسینی که یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های اعتقادی در فرهنگ شیعی است، اظهار کرد: بیستم صفر، چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، یادآور بازگشت کاروان اهل‌بیت (ع) به کربلا و زیارت مزار سیدالشهدا (ع) توسط جابر بن عبدالله انصاری، نخستین زائر اربعین است.

حجت‌الاسلام محمد احمدی با تأکید بر اهمیت زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین، افزود: در حدیثی از امام حسن عسکری (ع)، زیارت اربعین از نشانه‌های مؤمن شمرده شده است که از جمله اعمال مستحب در این روز می‌توان به قرائت زیارت اربعین، اقامه نماز زیارت، برپایی مجالس عزاداری، قرائت زیارت عاشورا، احسان و اطعام در راه امام حسین (ع) و تأمل در اهداف قیام کربلا اشاره کرد.

حجت‌الاسلام احمدی با تبیین اهداف قیام عاشورا، تصریح کرد: امام حسین (ع) برای اصلاح امت پیامبر (ص)، احیای امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با ظلم و انحراف قیام کردند که این نهضت، یک الگوی دائمی برای مبارزه با فساد و استکبار در همه دوران‌ها محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اربعین، پایان عاشورا نیست بلکه امتداد پیام آن در تاریخ و روزی برای تجدید بیعت با ولایت و فرصتی برای بازنگری در سبک زندگی و حسینی‌تر زیستن است.

پیاده‌روی اربعین؛ تجلی ایمان، وحدت و آمادگی برای ظهور

کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه‌کندی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین؛ نمایانگر ایمان، وحدت است.

حجت الاسلام سید محمدحسین فتحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، پیاده‌روی اربعین را حرکتی الهی، تمدن‌ساز و بی‌نظیر در تاریخ معاصر دانست و اظهار کرد: این حرکت عظیم مردمی، نه‌فقط یک مناسک دینی، بلکه نمادی از وفاداری به آرمان‌های عاشورا و تمرینی برای آمادگی در مسیر ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.

کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفه‌کندی با تأکید بر ابعاد متنوع این مراسم عظیم تصریح کرد: زائران اربعین با پای پیاده و با دل‌هایی سرشار از عشق، در واقع بیعتی دوباره با امام حسین (ع) می‌بندند و این حضور میلیونی مردم از اقوام، مذاهب و کشورهای مختلف، وحدت امت اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشد.

حجت الاسلام فتحی با اشاره به نقش تربیتی و معنوی این پیاده‌روی گفت: تحمل سختی‌ها، دوری از مظاهر دنیا، و قرار گرفتن در فضای همدلی و خدمت، فرصتی ارزشمند برای خودسازی و پالایش نفس است که در واقع، پیاده‌روی اربعین نوعی تربیت معنوی و تمرین برای ایثار و انتظار ظهور است.

وی ضمن تجلیل از خدمت‌رسانی موکب‌داران ایرانی و عراقی افزود: فرهنگ بی‌نظیر میزبانی و ایثار مردم عراق در قالب موکب‌ها، جلوه‌ای از اخلاق ناب اسلامی و روح برادری میان شیعیان و مسلمانان است که باید قدر آن را دانست.

امام جماعت خلیفه‌کندی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص این حرکت معنوی گفت: رهبر معظم انقلاب، اربعین را یک پدیده الهی و نماد عظمت امت اسلامی می‌دانند و ایشان بر لزوم تأمل در اهداف قیام سیدالشهدا (ع) و بهره‌گیری از فضای اربعین به‌ویژه برای جوانان تأکید دارند و آن را زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی می‌دانند.

حجت الاسلام فتحی گفت: پیاده‌روی اربعین یک گنجینه فرهنگی و معرفتی برای جهان اسلام است که باید روز به روز بر عمق و کیفیت آن افزوده شود و این حرکت، نماد عشق، ایمان و آمادگی برای یاری حجت خدا در عصر غیبت است.

پیاده‌روی اربعین نمایش قدرت نرم جهان اسلام است

یک کارشناس مذهبی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیاده‌روی میلیونی اربعین را نماد وحدت و اقتدار جهان اسلام دانست و اظهار کرد: برگزاری این مراسم در سطح بین‌المللی، آن هم در شرایطی که دشمنان به دنبال تفرقه‌افکنی هستند، پیامی روشن از انسجام و بیداری امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری تصریح کرد: راهپیمایی اربعین، تنها یک آئین مذهبی نیست، بلکه عرصه‌ای برای نمایش قدرت نرم شیعه و تجلی وحدت اسلامی در برابر پروژه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان اسلام است و حضور مردم با هر زبان، نژاد و ملیت در کنار یکدیگر، یک تصویر بین‌المللی از همبستگی مؤمنانه را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در این مراسم معنوی افزود: حضور نسل‌های مختلف، از کودکان خردسال گرفته تا سالمندان، در مسیر پیاده‌روی اربعین، نشان‌دهنده عمق باور دینی مردم است و این حضور خانوادگی، هم ماندگارتر است و هم تأثیر تربیتی عمیقی بر نسل‌های آینده دارد.

این کارشناس مذهبی، یکی از ویژگی‌های برجسته این حرکت را مشارکت مردمی در خدمت‌رسانی دانست و گفت: موکب‌داران، که عمده آنها مردم عادی و دلباخته اهل بیت (ع) هستند، با تمام توان خود، از زائران پذیرایی می‌کنند که این روحیه خدمت بی‌منت، فضای اطمینان و امنیت را برای زائران فراهم می‌کند و زمینه‌ساز افزایش مشارکت عمومی در این آئین معنوی است.

حجت‌الاسلام غفاری تصریح کرد: در زمانی که اسلام‌هراسی و تحریف حقایق دینی در رسانه‌های غربی جریان دارد، راهپیمایی اربعین با پیام صلح، مقاومت، محبت و همبستگی، می‌تواند چهره‌ای واقعی و جهانی از اسلام ارائه دهد.

وی تصریح کرد: پیاده‌روی اربعین یک فرصت استثنایی برای معرفی فرهنگ عاشورا و آموزه‌های اهل بیت (ع) به جهانیان در راستای جهاد تبیین است و باید با حمایت رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، این پیام معنوی به درستی به افکار عمومی جهان منتقل شود.

حال و هوای جاماندگان اربعین

مهدی رضایی، ۴۲ ساله، اظهار کرد: سال گذشته با خانواده در پیاده‌روی اربعین کربلا بودیم و تجربه‌ای که داشتیم هنوز در ذهنم زنده است و امسال که نشد برویم، تصمیم گرفتیم در مراسم جاماندگان شرکت کنیم.

وی ادامه داد: مهم‌ترین دلیلم این است که فرزندم از کودکی با عشق و ارادت به مکتب امام حسین (ع) آشنا شود و می‌خواهم او یاد بگیرد که محبت اهل بیت (ع) فقط حرف نیست و با حضور در چنین مراسم‌هایی، قلب‌ها هم پاک و عاشق می‌شوند و وقتی خانواده‌ها کنار هم هستند و همه با یک هدف آمده‌اند، حس خیلی خوبی پیدا می‌کنم.

فاطمه کریمی ۳۵ ساله، اظهار کرد: آرزو دارم خودم شخصاً به کربلا بروم و پیاده‌روی اربعین را تجربه کنم، اما تا کنون محقق نشده است که با این حال، حضور در مراسم جاماندگان باعث می‌شود حس معنوی این حرکت عظیم را در کنار مردم شهرم تجربه کنم و دیدن جمعیت واحد، دیدن اینکه همه با عشق و همدلی آمده‌اند و موکب‌ها برای پذیرایی تلاش می‌کنند، واقعاً انرژی‌بخش است، برایم مهم بود که بچه‌ها هم این فضا را ببینند و بفهمند فلسفه صبر، ایثار و محبت به اهل بیت (ع) چیست.

حسین امیری، ۶۵ ساله، گفت: مهم‌ترین دلیل شرکت من در مراسم پیاده روی اربعین این است که نسل جوان با فرهنگ عاشورا و پیام امام حسین (ع) آشنا شود. من همراه نوه‌هایم شرکت می‌کنم تا آنها حس وفاداری و عشق به اهل بیت (ع) را از نزدیک ببینند، وقتی می‌بینم مردم با هر سن و سالی در مراسم حضور دارند، انگار همه با هم یک خانواده بزرگ هستند و این همدلی خیلی ارزشمند است و موکب‌ها هم با خدمات بی‌منت خود، باعث شدند بتوانیم راحت‌تر و با آرامش در مراسم شرکت کنیم.

سارا موسوی، ۲۸ ساله تصریح کرد: برای من مهم است که هر سال در مراسم اربعین باشم، حتی اگر نشود به کربلا رفت، این مراسم محلی هم همان حس و حال را دارد و وقتی کنار مردم هستم، حس می‌کنم با تمام کسانی که سال‌ها به عشق امام حسین (ع) در مسیر بوده‌اند، ارتباط پیدا کرده‌ام.

علی قاسمی، ۳۷ ساله گفت: هر چه مراسم باشکوه‌تر برگزار شود، تاثیرش روی مردم بیشتر است و مهم‌ترین نکته این است که مردم در کنار هم وحدت و همدلی خود را به جهانیان نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: وقتی می‌بینم بچه‌ها، جوان‌ها و بزرگ‌ترها همه با هم در مسیر حرکت می‌کنند و موکب‌ها با خدمات‌رسانی و پذیرایی کمک می‌کنند، حس می‌کنم جامعه ما علی رغم تلاش دشمنان به هم پیوسته و زنده است و این مراسم فرصتی است تا پیام قیام عاشورا و اهمیت اتحاد و محبت بین مردم به همه یادآوری شود.