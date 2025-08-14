به گزارش خبرنگار مهر، پیادهروی پرشور «دلدادگان اربعین حسینی» در خرمآباد امروز پنج شنبه که در ادامه برنامههای گسترده استان لرستان برای اربعین حسینی برگزار شد، با حضور گسترده مردم ولایتمدار و مسئولان استانی همراه بود.
استان لرستان امسال در آستانه اربعین حسینی برنامههای گستردهای تدارک دیده بود.
حجتالاسلام مهدی قدرتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان پیشاز این اعلام کرده بود که پیادهروی جاماندگان در ۵۷ نقطه شامل ۱۹ نقطه شهری و ۳۸ نقطه روستایی با مجموع مسافت بیش از ۱۶۵ کیلومتر برگزار خواهد شد.
در خرمآباد نیز مسیر ۸ کیلومتری از حرم امامزاده زید ابن علی (ع) تا حرم امامزاده عبدالله (ع) پیشبینی شده بود.
تجلی وحدت و ارادت در سایه پرچم عزاداری حسینی
شرکتکنندگان در این پیادهروی که از حرم امامزاده زید ابن علی (ع) آغاز و به حرم امامزاده عبدالله (ع) ختم شد، با حمل پرچمهای سیاه، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) ابراز داشتند.
در طول مسیر، ۱۵۵ موکب پیشبینی شده بود که به خدمترسانی به زائران میپرداختند.
پیادهروی اربعین نماد زندهبودن فرهنگ عاشورایی است
حجتالاسلام مهدی قدرتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان در حاشیه این مراسم تأکید کرد: این حرکت عظیم مردمی نشانه زندهبودن فرهنگ ناب عاشوراست.
وی افزود: مردم لرستان همچون همیشه، وفاداری خود به مسیر مقاومت و آرمانهای امام حسین (ع) را به نمایش گذاشتند.
در طول مسیر پیادهروی، موکبهای متعددی با ارائه خدمات مختلف از جمله پذیرایی، توزیع نذورات و خدمات فرهنگی به استقبال شرکتکنندگان آمده بودند.
این موکبها که توسط مردم، خیرین و هیئتهای مذهبی برپا شده بود، نمادی از روحیه جهادی و خدمترسانی در فرهنگ حسینی بود.
