نماهنگ ویژه در تجلیل از استاد نقاشی و نگارگری ایران مرحوم محمود فرشچیان را در این فیلم میبینید.
