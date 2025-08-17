دریافت 13 MB
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

نگارگر روضه‌ی رضوان استاد محمود فرشچیان

نگارگر روضه‌ی رضوان استاد محمود فرشچیان

نماهنگ ویژه در تجلیل از استاد نقاشی و نگارگری ایران مرحوم محمود فرشچیان را در این فیلم می‌بینید.

