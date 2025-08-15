  1. استانها
  2. تهران
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

مسئولین با سخنان خود دشمن صهیونیست را به طمع نیاندازند

اسلامشهر- امام جمعه اسلامشهر از مسئولین خواست، با اظهارات خود دشمن صهیونیستی را به طمع نیاندازند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه اسلامشهر با تجلیل از حضور میلیونی زائرین در زیارت اربعین و پیاده روی مردمی جاماندگان اربعین حسینی در اسلامشهر بر اهمیت و جایگاه این مراسم مذهبی اتحاد افزا تاکید کرد.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به فرا رسیدن ٢۶ مردادماه آغاز بازگشت آزادگان گفت: آزادگان شهدای زنده و یک سند زنده افتخار آمیز این ملت هستند.

برقراری همچنین با پر اهمیت دانستن مساجد بیان داشت: مسجد محور اعتقادات و سبک زندگی اسلامی اخلاقی است. مسجد می‌تواند تربیت کننده باشد، ما برخواسته از مسجد هستیم.

برقراری به توافق اخیر گذرگاه مورد توافق آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و گفت: این گذرگاه یک طرح ژئوپلیتیکی است.

امام جمعه اسلامشهر خطاب به مقامات کشور گفت: نبایستی اجازه حضور فرا منطقه‌ای در این منطقه داده شود، شایسته است کشورهای منطقه از جمله ایران یک طرح تأمین کننده منافع کشورهای منطقه را تأمین کنند و مانع از تسلط آمریکا به بهانه کریدور زنگزور در منطقه قفقاز شوند.

وی تاکید کرد: ایران، آذربایجان و ارمنستان و همچنین ترکیه و روسیه می‌بایستی در این خصوص با جدیت ورود کنند.

برقراری گفت: رژیم صهیونیستی قرار بود از ۵ نقطه کلیدی لبنان عقب نشینی کند، که این اتفاق تاکنون رخ نداده است و خلع سلاح حزب الله بهانه‌ای بیش نیست.

امام جمعه اسلامشهر خطاب به مسئولین گفت: مردم شما را خادم خود قرار داده اند، ناخواسته در سخن گفتن‌ها دشمن صهیونیستی را به طمع نیندازیم و رژیم صهیونیستی که خود مشکل آب دارد برای کشورمان نسخه آب نپیچد.

برقراری افزود: ما از قدرت بالایی برخورداریم و خواهیم توانست از تمامی طرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای بر همه مشکلات فائق آئیم.

