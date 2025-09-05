امام جمعه اسلامشهر:تاکید استاندارتهران بر انرژی پاک اقدامی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر، ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: اسلام دین وحدت است و شیعه و سنی همواره در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی داشته‌اند.

وی افزود: اسلام ما را به وحدت دعوت کرده و هرگونه اقدام اختلاف‌آفرین از سوی برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، شایسته اخلاق اسلامی نیست. باید مراقب توطئه‌های دشمن باشیم.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به وحدت مثال‌زدنی ملت ایران در جنگ تحمیلی، اظهار داشت: اوج وحدت مردم با مردم و مردم با مسئولان در همین جنگ نمایان شد و عامل اصلی پیروزی نیز همین اتحاد بود.

برقراری با تاکید بر ضرورت نقد سازنده، تصریح کرد: انتقاد می‌تواند مفید باشد اما توهین و تمسخر و ایجاد فضای دوقطبی، آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: امسال سال سرمایه‌گذاری و تولید است و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فراهم کردن بستر مناسب، یک ضرورت برای گسترش تولید است.

امام جمعه اسلامشهر در ادامه افزود: خوشبختانه استاندار تهران بر توسعه تولید انرژی‌های پاک تاکید کرده‌اند و در استان تهران بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین برای تولید انرژی خورشیدی اختصاص یافته است، این اقدام در کاهش ناترازی برق و رونق تولید بسیار مهم است.

برقراری در پایان همچنین به تحولات منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: مقاومت منطقه‌ای همچنان در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده است و حزب‌الله لبنان با جایگاه ویژه خود، بر مشکلات فائق خواهد آمد.