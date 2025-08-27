وحدت و همدلی کلید پیشرفت کشور در هفته دولت

حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهدای جنگ تحمیلی، عزت، استقلال، ایثار و امنیت کشور را رقم زده‌اند، اظهار داشت: مسئولین و مردم عزیز اسلامشهر در ساعات اولیه هفته دولت در کنار قبور مطهر شهدای دفاع مقدس حاضر شدند تا با شهدای عزیز عهد و پیمان راسخ ببندند و راه پر افتخار آنان را که نشانه عزت و امنیت ایران اسلامی است، ادامه دهند.

برقراری با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در مسیر پیشرفت کشور گفت: در کنار دولتمردان و مسئولین عالی‌رتبه نظام اسلامی، تحت منویات مقام معظم رهبری، باید با قدرت و همدلی مسیر پیش رو را طی کنیم و کارهای به زمین مانده را به سرانجام برسانیم.

امام جمعه اسلامشهر یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی را گرامی داشت و برای رئیس جمهور و کابینه ایشان آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدواریم دولت جدید در راستای اهداف متعالی کشور، با همراهی مسئولین و مردم، راه عزت و پیشرفت را با وحدت و همدلی ادامه دهد.

وی همچنین به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت، همدلی و حمایت از مسئولین به ویژه دولتمردان اشاره کرد و گفت: حضور مردم و مسئولین در کنار مزار شهدا در اسلامشهر نشانگر روحیه وحدت و همدلی است و ان‌شاءالله با همین رویکرد، کارهای به زمین مانده را انجام خواهیم داد و همچنان در خدمت مردم شریف و شهیدپرور اسلامشهر خواهیم بود.