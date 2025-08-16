علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: جنگلبانی علیآباد و نیروهای حفاظتی شرکت چوب و کاغذ حین گشت و پایش مناطق جنگلی، عامل قطع غیرمجاز درختان انجیلی را شناسایی و زمینگیر کردند.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارشها، بیش از ۶۰۰ کیلوگرم چوب از گونه هیرکانی از محل تخلف جمعآوری و به اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد، افزود:درخت انجیلی یا چوبآهنی با نام علمی Parrotia persica، گونهای بومی جنگلهای شمال ایران است که چوبی بسیار سخت دارد و ریشه و برگهای آن مصارف دارویی دارد.
باقری گفت: همچنین همزمان، تیم گشت منابع طبیعی سوادکوه نیز موفق شد در منطقه سری کنیجکلا یک استر چوبآلات قاچاق کشف کند. محموله مکشوفه پس از ثبت و ضبط برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.
باقری با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگلهای هیرکانی و مقابله با قاچاق چوب، یادآور شد که استمرار گشتهای حفاظتی و همکاری مردم، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات جنگلی دارد و اداره کل منابع طبیعی استان با جدیت در مسیر صیانت از منابع طبیعی عمل میکند.
