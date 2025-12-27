علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط چوب‌های هیزمی غیرمجاز در گشت شبانه یگان حفاظت در منطقه اسلام‌آباد شیرگاه سوادکوه شمالی خبر داد و بر تداوم اقدامات حفاظتی در مقابله با قاچاق چوب تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گشت و پایش نامحسوس نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، یک دستگاه خودروی نیسان حامل مقادیری چوب هیزمی غیرمجاز جنگلی از نوع ولیک و ممرز کشف و ضبط شد.

وی افزود: چوب‌های مکشوفه به وزن تقریبی ۱۰۰۰ کیلوگرم و به میزان ۱/۵ استر در پوشش چوب‌های مجاز باغی به‌صورت غیرقانونی حمل می‌شد. این خودرو به همراه چوب‌های غیرمجاز به پارکینگ منتقل و توقیف شد تا مراحل قانونی آن طی گردد.

باقری تاکید کرد که اداره‌کل منابع طبیعی مازندران با تمام توان به مقابله با قاچاق چوب و تخلفات جنگلی ادامه خواهد داد و در این راستا، اقدامات حفاظتی به‌طور مستمر در سطح استان انجام می‌شود.