شناسایی و توقیف قاچاق چوب در روستای انگتارود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سرجنگلبانی علیآباد و نیروهای حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ روز دوشنبه ۳ شهریور در جریان گشت و سرکشی از حوزه استحفاظی، به منظور پیشگیری از تخلفات محیطزیستی و مقابله با قاچاق چوب، عامل قطع غیرمجاز درختان ممرز و اوجا در روستای انگتارود بخش چمستان را شناسایی کردند.
در این عملیات، یک تن محموله چوب قاچاق از گونههای جنگلهای هیرکانی کشف و توقیف شد و محموله مذکور به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل گردید.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران اعلام کرد که شهروندان میتوانند هرگونه تخلف و قاچاق چوب را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.
همچنین اداره کل منابع طبیعی استان از مردم خواست برای دریافت آخرین اخبار و رویدادهای حوزه منابع طبیعی، صفحات رسمی آن در شبکههای اجتماعی را دنبال کنند.
