  1. استانها
  2. مازندران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۹

شناسایی و توقیف قاچاق چوب در روستای انگتارود

شناسایی و توقیف قاچاق چوب در روستای انگتارود

نور - مأموران منابع طبیعی شهرستان نور در عملیاتی موفق، یک تن محموله چوب قاچاق از گونه‌های ممرز و اوجا را در جنگل‌های هیرکانی کشف و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سرجنگلبانی علی‌آباد و نیروهای حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ روز دوشنبه ۳ شهریور در جریان گشت و سرکشی از حوزه استحفاظی، به منظور پیشگیری از تخلفات محیط‌زیستی و مقابله با قاچاق چوب، عامل قطع غیرمجاز درختان ممرز و اوجا در روستای انگتارود بخش چمستان را شناسایی کردند.

در این عملیات، یک تن محموله چوب قاچاق از گونه‌های جنگل‌های هیرکانی کشف و توقیف شد و محموله مذکور به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل گردید.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران اعلام کرد که شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف و قاچاق چوب را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

همچنین اداره کل منابع طبیعی استان از مردم خواست برای دریافت آخرین اخبار و رویدادهای حوزه منابع طبیعی، صفحات رسمی آن در شبکه‌های اجتماعی را دنبال کنند.

کد خبر 6570715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها