۷۵۰ کیلوگرم زغال قاچاق تاغ در شاهرود کشف و ضبط شد

علی اکبر عباسی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف ۷۵۰ کیلوگرم زغال غیر مجاز تاغ توسط مأموران پاسگاه شهید نوری نیروی انتظامی و مأموران محیط زیست خبر داد.

وی با بیان اینکه این محموله به اداره محیط زیست انتقال یافت، افزود: حسب قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود همچنین گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان با همکاری یگان حفاظت محیط زیست در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ اقدام به تخریب و رفع تصرف آرام گاوی غیرقانونی در منطقه نجاری جنگل ابر کردند.

عباسی راد با بیان اینکه به فرد متصرف در چندین نوبت توسط مأمورین تذکر و اخطار لازم برای جمع آوری این آرام غیر مجاز ارائه شده بود، گفت: جنگل ابر به عنوان یکی از مناطق بکر و ارزشمند کشور، نیازمند مراقبت مستمر و همکاری همه جانبه است.