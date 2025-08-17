  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

۷۵۰ کیلوگرم زغال قاچاق تاغ در شاهرود کشف و ضبط شد

۷۵۰ کیلوگرم زغال قاچاق تاغ در شاهرود کشف و ضبط شد

شاهرود- رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود از کشف ۷۵۰ کیلوگرم زغال تاغ قاچاق در این شهرستان خبر داد.

علی اکبر عباسی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کشف ۷۵۰ کیلوگرم زغال غیر مجاز تاغ توسط مأموران پاسگاه شهید نوری نیروی انتظامی و مأموران محیط زیست خبر داد.

وی با بیان اینکه این محموله به اداره محیط زیست انتقال یافت، افزود: حسب قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود همچنین گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان با همکاری یگان حفاظت محیط زیست در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ اقدام به تخریب و رفع تصرف آرام گاوی غیرقانونی در منطقه نجاری جنگل ابر کردند.

عباسی راد با بیان اینکه به فرد متصرف در چندین نوبت توسط مأمورین تذکر و اخطار لازم برای جمع آوری این آرام غیر مجاز ارائه شده بود، گفت: جنگل ابر به عنوان یکی از مناطق بکر و ارزشمند کشور، نیازمند مراقبت مستمر و همکاری همه جانبه است.

کد خبر 6563234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها