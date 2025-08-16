به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده در آئین افتتاحیه دوره سه روزه آموزشی پیشرفته بازرسی کشتیها اظهار کرد: کنترل و بازرسی فنی کشتیها نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد و رعایت استانداردهای بینالمللی دارد و برگزاری این دوره پیشرفته، توان کارشناسان را در تشخیص سریع و دقیق نواقص فنی افزایش میدهد.
وی ادامه داد: این دوره سهروزه با هدف آشنایی کارکنان اداره کنترل و بازرسی کشتیها با آخرین فناوریها و استانداردهای جهانی و تقویت مهارتهای عملی در محیطی کارگاهی برگزار شد.
معاون امور دریایی بنادر هرمزگان اضافه کرد: این دوره آموزشی علاوه بر انتقال دانش روز، فرصتی برای تبادل تجربه و بررسی چالشهای حوزه بازرسی فنی کشتیها ایجاد کرد.
مکیزاده تأکید کرد: ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان متعهد است با برگزاری دورههای آموزشی مستمر و تخصصی، سطح دانش فنی نیروی انسانی خود را همگام با استانداردهای روز دنیا ارتقا دهد و سهمی مؤثر در بهبود کیفیت ناوبری دریایی کشور داشته باشد.
وی گفت: توسعه منابع انسانی متخصص و مجهز به دانش نوین، زیربنای موفقیت هر سازمان است و این مهم در برنامههای ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با جدیت دنبال میشود.
