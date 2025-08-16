  1. حوزه و دانشگاه
آغاز امتحانات معوق دانشجویان زائر اربعین از ۲۶ مرداد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: به منظور همراهی با دانشجویان زائر اربعین امتحانات باقی‌مانده پایان نیمسال دوم دانشگاه پیام نور، سه روز پس از اربعین از فردا یکشنبه ۲۶ مرداد آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظلومیان معاون آموزشی دانشگاه پیام نور ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از حضور پرشور دانشجویان در مراسم پیاده‌روی اربعین، اعلام کرد: به منظور همراهی با دانشجویان زائر کربلای معلی، برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شده که امتحانات باقی‌مانده پایان نیمسال دوم دانشگاه پیام نور، سه روز پس از اربعین، از روز یکشنبه ۲۶ مرداد آغاز شود.

وی افزود: در همین راستا، به استان‌ها، مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور مستقر در گذرگاه‌های مرزی با کشور عراق ابلاغ شده است که در صورت عدم امکان حضور دانشجویان در محل برگزاری آزمون خود، با هماهنگی مرکز سنجش و آزمون دانشگاه و در چارچوب شیوه‌نامه‌های مربوطه، نسبت به برگزاری آزمون اقدام کنند.

مظلومیان تأکید کرد: این تصمیم در راستای تسهیل بازگشت دانشجویان از مراسم اربعین و جلوگیری از تداخل برنامه‌های زیارتی و آموزشی اتخاذ شده و دانشگاه پیام نور تلاش دارد تا با حفظ کیفیت برگزاری آزمون‌ها، شرایط را برای این دسته از دانشجویان تسهیل کند.

