برگزاری امتحانات جبرانی دانش آموزان یک ساعت زودتر از همیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش؛ امتحانات نهایی جبرانی تابستان ۱۴۰۴ ویژه دانشآموزانی است که در امتحانات خرداد ماه مردود شدهاند و نمرات این آزمونها در سوابق تحصیلی و معدل کنکور آنها تأثیری نخواهد داشت.
پیشتر، ساعت شروع این امتحانات ۷:۳۰ صبح اعلام شده بود، اما با توجه به درخواست وزارت نیرو و به منظور جلوگیری از فشار بیشازحد بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف، زمان برگزاری امتحانات به ۶:۳۰ صبح موکول شده است. این تغییر موجب کاهش احتمال قطعی برق و فراهم شدن شرایط بهتر برای برگزاری منظم آزمونها خواهد شد.
داوطلبان موظفاند حداکثر تا ساعت ۶:۳۰ صبح در حوزه امتحانی حاضر باشند و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است. توصیه میشود دانشآموزان نیم ساعت زودتر از این ساعت در محل حاضر شوند تا از هرگونه تأخیر احتمالی جلوگیری شود.
با توجه به شروع زودهنگام امتحانات، پیشنهاد میشود دانشآموزان شب قبل استراحت کافی داشته و صبحانه سبک و مقوی مصرف کنند تا تمرکز کافی در جلسه امتحان داشته باشند.
والدین و مربیان نیز بهتر است به دانشآموزان در تنظیم برنامه خواب و بیداری کمک کنند تا مشکل خوابآلودگی یا خستگی در جلسه امتحان پیش نیاید.
با توجه به شرایط گرمای تابستان، حمل آب و پوشیدن لباسهای مناسب توصیه میشود.
همچنین بهتر است داوطلبان مسیر رفتوآمد خود به حوزه امتحانی را از قبل بررسی کرده و زمان کافی برای رسیدن به موقع در نظر بگیرند.
