ارائه ۵۸ هزار خدمت درمانی هلال احمر زنجان برای زوار امام حسین (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: کادر درمانی درمانگاه تخصصی سطح ۲ هلالاحمر استان ۵۸ هزار و ۲۰۳ خدمت در بخشهای تخصصی، پزشک عمومی، روانشناسی، اورژانس، پرستاری و داروخانه به زائران اربعین حسینی ارائه دادند.
وی اظهار داشت: این خدمات در ۱۱ روز از ۱۲ تا ۲۳ مردادماه جاری با ۴۵ نفر کادر درمانی شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی، روانشناس، پرستار، پیراپزشک، تکنسین فوریتهای پزشکی، تکنسین دارویی، نجاتگر و کادر اجرایی است که بهصورت رایگان به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه میکنند.
رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان گفت: ارائه خدمات درمانی جمعیت هلال احمر استان در عمود ۷۴۳ بین شهر نجف و کربلا به صورت شبانهروزی انجام شد.
وی اظهار داشت: هلالاحمر استان اربعین امسال برای سومین سال اقدام به برپایی درمانگاه تخصصی سطح ۲ در کشور عراق برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی کرده بود.
رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان گفت: آمبولانسها به همراه نیروهای عملیاتی امداد و نجات نیز در درمانگاه تخصصی سطح ۲ مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، زائران را برای دریافت خدمات بیمارستانی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنند.
هاشمی خاطرنشان کرد: علاوه بر تیم درمانی و تیم ثابت عملیاتی هلالاحمر زنجان، اکیپهای سیار امدادی همراه با آمبولانس نیز در مسیر پیادهروی اربعین مستقر هستند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن به امدادرسانی بپردازند.
نظر شما