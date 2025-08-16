توجه ویژه به رویکرد فناورانه در پیاده سازی حداکثری مقررات ساختمان 

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نشست با حضور تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و هیئت همراه، با هدف ارتقای سطح و کیفیت تعاملات آتی و منتج شدن به دستاوردهای مشترک بیشتر صورت گرفت.

امرایی بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌ها، به ویژه در زمینه پیاده‌سازی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خاصه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بر اساس ملاحظات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای رفع ناترازی انرژی و همچنین توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری جهت ارتقای تاب‌آوری شریان‌های حیاتی و زیرساخت‌های عمرانی کشور، تأکید کرد.

وی همچنین پژوهش‌های کاربردی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: هم‌افزایی این ظرفیت‌ها در کنار سایر ظرفیت‌های علمی کشور، با راهبری معاونت علمی، راهگشا و کارا برای حل مشکلات پیش‌روی صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

این مقام مسئول ادامه داد: تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از جمله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان عالی‌ترین مرجع پژوهشی حاکمیتی در حوزه‌های ساختمان، مسکن، معماری، شهرسازی، حمل‌ونقل و ابنیه‌فنی، در دستور کار معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد و ما در تلاشیم تا با اقدامات مضاعف، به دستاوردهای مطلوبی در این مسیر دست یابیم.

غزال راهب بر آمادگی کامل مرکز برای تعامل مضاعف با معاونت علمی تأکید کرد و توجه ویژه به رویکرد فناورانه و دانش‌بنیان در پیاده‌سازی حداکثری مقررات ملی ساختمان، توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی، طرح‌های جامع حمل‌ونقل و فرایندهای آموزشی حضوری و مجازی را حیاتی دانست.

وی با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، خواستار بررسی، تدوین و عقد تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی بین دو مجموعه شد.

در پایان این نشست، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و هیئت همراه از بخش‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازدید فنی به عمل آوردند.