۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

پیش‌بینی ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی همدان

همدان- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان همدان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت یاد شهدای ۱۲ روز جنگ تحمیلی، اظهار کرد: هماهنگی کامل بین نمایندگان، مدیران اجرایی، شوراها و سایر دستگاه‌ها موجب پیشرفت رضایت‌بخش فعالیت‌های عمرانی و اجرایی در همدان شده است.

وی با اشاره به سهم بودجه عمرانی کشور برای استان‌ها افزود: از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی کشور، سهم شهرستان همدان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نیمی از آن تحقق می‌یابد و در طرح‌های مهمی همچون راه‌آهن تهران–همدان و آزادراه همدان–ملایر هزینه خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین نیاز مالی ساخت بیمارستان هزار تختخوابی همدان را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم بیش از ۱۲ برابر بودجه عمرانی استان است.

حاجی‌بابایی همچنین به پیش‌بینی ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه آب شرب همدان از محل ماده ۵۶ و تسهیلات بانکی اشاره کرد.

وی با هشدار درباره «جنگ رسانه‌ای دشمن» تصریح کرد: امروز دشمنان بیش از جنگ نظامی، با ابزار رسانه و شایعه‌سازی تلاش می‌کنند. قرآن کریم در آیه ۶۰ سوره احزاب، مرجفون را همان جریان‌های شایعه‌ساز و آشوبگر معرفی می‌کند.

نایب رئیس مجلس افزود: خبرنگاران در این شرایط ویژه باید با دقت و صحت‌سنجی، از انتشار اخبار جعلی پرهیز کنند.

حاجی‌بابایی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها یادآور شد: برخی بانک‌ها کمتر از ۵۰ درصد منابع خود را در اختیار مردم قرار می‌دهند که امری غیرقابل قبول است. این منابع باید برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن و تولید هزینه شود.

وی در عین حال، از کلنگ‌زنی قریب‌الوقوع رینگ پیرامونی شهر همدان خبر داد و آن را راهکاری اساسی برای کاهش ترافیک و رونق اقتصادی دانست و تأکید کرد: حرکت به سمت فناوری‌های نو و صنایع با ارزش افزوده بالا، نیاز حیاتی امروز استان است.

حاجی‌بابایی در پایان تصریح کرد: بزرگ‌ترین موفقیت ما خدمت صادقانه به مردم و جلب رضایت آنان است و این هدف جز با اتحاد و همدلی محقق نمی‌شود.

