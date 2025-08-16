به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت یاد شهدای ۱۲ روز جنگ تحمیلی، اظهار کرد: هماهنگی کامل بین نمایندگان، مدیران اجرایی، شوراها و سایر دستگاه‌ها موجب پیشرفت رضایت‌بخش فعالیت‌های عمرانی و اجرایی در همدان شده است.

وی با اشاره به سهم بودجه عمرانی کشور برای استان‌ها افزود: از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی کشور، سهم شهرستان همدان حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نیمی از آن تحقق می‌یابد و در طرح‌های مهمی همچون راه‌آهن تهران–همدان و آزادراه همدان–ملایر هزینه خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین نیاز مالی ساخت بیمارستان هزار تختخوابی همدان را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم بیش از ۱۲ برابر بودجه عمرانی استان است.

حاجی‌بابایی همچنین به پیش‌بینی ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه آب شرب همدان از محل ماده ۵۶ و تسهیلات بانکی اشاره کرد.

وی با هشدار درباره «جنگ رسانه‌ای دشمن» تصریح کرد: امروز دشمنان بیش از جنگ نظامی، با ابزار رسانه و شایعه‌سازی تلاش می‌کنند. قرآن کریم در آیه ۶۰ سوره احزاب، مرجفون را همان جریان‌های شایعه‌ساز و آشوبگر معرفی می‌کند.

نایب رئیس مجلس افزود: خبرنگاران در این شرایط ویژه باید با دقت و صحت‌سنجی، از انتشار اخبار جعلی پرهیز کنند.

حاجی‌بابایی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها یادآور شد: برخی بانک‌ها کمتر از ۵۰ درصد منابع خود را در اختیار مردم قرار می‌دهند که امری غیرقابل قبول است. این منابع باید برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن و تولید هزینه شود.

وی در عین حال، از کلنگ‌زنی قریب‌الوقوع رینگ پیرامونی شهر همدان خبر داد و آن را راهکاری اساسی برای کاهش ترافیک و رونق اقتصادی دانست و تأکید کرد: حرکت به سمت فناوری‌های نو و صنایع با ارزش افزوده بالا، نیاز حیاتی امروز استان است.

حاجی‌بابایی در پایان تصریح کرد: بزرگ‌ترین موفقیت ما خدمت صادقانه به مردم و جلب رضایت آنان است و این هدف جز با اتحاد و همدلی محقق نمی‌شود.